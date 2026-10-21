Яка парасоля прослужить роками та чому ламаються сучасні: майстер пояснив, як вибрати надійну

Як вибрати якісну парасольку і чи можливо відремонтувати зламану

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Задощило. Збираючись вийти на вулицю, ви дістаєте парасольку й згадуєте, що так і не віднесли її в ремонт. А потрапивши до майстерні, розумієте: не ви один такий забудькуватий. Тому або погоджуєтесь чекати кілька днів, або ж приймаєте рішення терміново купувати новий ручний пристрій для захисту від дощу, хоч це й не входило у ваші плани витрат.

Яку парасолю придбати, аби її ціна відповідала якості? Яку вибрати: механічну, автоматичну чи суперкомпактну в 4-5 складань? На які деталі насамперед треба звертати увагу при покупці: на спиці, стрижень чи кнопку? Система "антивітер" справді працює чи це маркетинговий хід?

Ці й інші запитання "Телеграф" поставив Миколі Фокіну — досвідченому полтавському шевцю, постійному консультанту нашого видання, який займається також ремонтами парасольок, сумок і дорожніх валіз. Про сумки й валізи ми домовились поговорити пізніше. А сьогодні — все про парасольки.

Міф про популярну систему "антивітер"

— Які "травми" парасолі отримують найчастіше?

— Їхнє найслабкіше місце — спиці, оскільки зазвичай вони виготовлені з неякісного металу китайського виробництва. Ви ж розумієте, що виробникам вигідно, аби ви частіше купували їхні товари, на чому я неодноразово наголошував в інтерв’ю на теми взуття.

Часто ламаються ручки. В "автоматах" і "напівавтоматах" — троси і якорі — основні приховані елементи внутрішнього механізму, що відповідають за розкриття й фіксацію купола.

Найслабкіше місце парасольки — спиці

Буває, розбивається ковпачок на куполі, якщо парасолька падає ним униз, оскільки його роблять переважно з низькоякісного пластику. Так само від жорсткого удару може розбитися ручка чи лопнути коронка — один з ключових елементів, до якого кріпляться спиці.

В "автоматах" трапляється, що трос заїдає пружину, якщо при закритті купола не натиснути кнопку на ручці, а просто потягнути його вниз. Де зажувало, там механізм і застопорився, й парасолька лишається у напіврозкритому вигляді.

На "автоматі", до речі, кнопка працює вверх і вниз, а на "напівавтоматі" лише уверх.

— А система "антивітер" справді діє так, як розказують? Чи це маркетинговий хід?

— Однозначно, маркетинговий хід, спрямований на те, щоб товар продати дорожче. Кілька років тому, коли я почав цікавитись темою парасольок, продавці мені розказували, що на 8 спиць це так собі парасольки, на 9 і 10 — дорожчі й кращі, а на 12 — супердорогі й супернадійні. Але ж раніше робили парасольки стабільно на 8-9, а то й на 6 спиць, і вони практично не ламались. Тобто питання не в кількості спиць, а в якості металу.

Нині популярні парасолі на 16 спиць, які виготовлені з гнучких матеріалів, зокрема, зі вставками скловолокна. Під сильним поривом вітру вони дійсно не ламаються, а просто вигинають купол назовні й знову повертаються у початкову форму. Деякі моделі мають спеціальні пружні елементи в місцях кріплення, щоб матеріал не деформувався — вони амортизують різкі пориви вітру. А для підвищеної міцності виробники використовують потрійні елементи кріплення або поєднують три різних матеріали в одній спиці. Самі спиці складаються з шести частин, і практично всі деталі скріплені заклепками. Це і є система "антивітер".

Так виглядає система "антивітер"

Такі парасольки мають посилений сталевий каркас, а також подвійний купол з вітровим клапаном, що знижує парусність і тиск повітря.

Але існує один нюанс: усі деталі на ці парасольки виготовляються зазвичай в одному місці — у Китаї. Тобто будь-яка фірма може поставити свій лейбл, але, по суті, її товар нічим не відрізнятиметься від інших.

Звісно, всі продавці розповідають про переваги свого товару. І про ті ж 16 спиць, що не ламаються, і про те, що вони дуже надійні, бо подвійні чи потрійні. І це правда. Однак у парасольок з "антивітром" ламається все інше. Бо вони важкі. Телескопічна система має потужну пружину для відкривання купола, яка не передбачена на таку вагу. Її не витримують ні ручки, ні коронки. Тому в них ламається абсолютно все. Але спиці дійсно залишаються цілими.

Чим менше функцій, тим краще

— Як же вибрати якісну парасольку?

— Це практично нереально. Тут як повезе.

— Гаразд. Тоді хоча б на які деталі — спиці, стрижень, кнопку — насамперед, треба звертати увагу? Чи, може, на ціну? На фірму?

— У парасольках ціна дійсно має значення. Якщо ви купуєте її за 300-500-700 гривень, то це на удачу. В дешевих часто виявляється прихований брак. Найчастіше розламуються ручки. Це може бути пов’язано з тим, що вони виготовлені з пересушеного пластику, в якому багато мікротріщин. Хоча мають вигляд гарного, добротно зробленого товару. Скільки витримає така ручка? Може, тиждень, може, місяць — залежно від інтенсивності використання. Відтак, потрібна заміна. А це велика проблема, тому що нових ручок не буває, до того ж вони є різних видів. Майстру доводиться шукати їх серед застарілих товарів. Загалом ринку запчастин у ремонті парасоль не існує, і в цьому проблеми.

Ціна парасольки має значення, каже майстер

Спиці загалом взаємозамінні, хіба що трохи відрізняються за розміром, тому їх замінити можна швидше.

За роки роботи я переконався, що найякісніші парасольки виготовляють англійська фірма Zest й австрійська Doppler. Вони коштують дорого — найдешевші до 2000 гривень, найдорожчі — понад 7 тисяч. Середня ціна Doppler завжди тримається на рівні 50 доларів.

Сміливо можна купувати парасольки типу "President" або "Антишторм" від фірми Zest — це великі як чоловічі, так і жіночі механічні парасольки або парасольки-тростини підвищеної міцності.

Досить таки непогані парасолі Xiaomi. Це міцні складні моделі з автоматичним або напівавтоматичним механізмом, виготовлені з якісних водовідштовхувальних матеріалів і посилених спиць (скловолокно та сталь). Але у них нерозбірна ручка — якщо у ній ламається механізм, то її треба лише міняти, а це дорого.

Парасольки відомого італійського бренду Moschino та китайського Rayan (фабричного виробництва) також з розряду надійних.

А ось парасолі Bellissimo це не італійський бренд, як можуть вам доказувати деякі продавці, а китайський. Чогось особливого очікувати від них не варто.

— А що можете сказати про популярні колись "Три слони"?

— У зв'язку з глобалізацією виробництва та ліцензуванням значна частина товарів під цією маркою сьогодні виготовляється в Китаї, а оригінальні японські партії зустрічаються рідше й коштують дорого. Тому мій висновок: на український ринок надходять штамповані "Три слони". Надійних серед них я не зустрічав.

— Яким парасолям варто віддавати перевагу: механічним, автоматичним чи суперкомпактним у 4-5 складань?

— Вибір парасольки не менш важлива справа, ніж покупка зручного взуття чи надійної валізи. З одного боку, парасолька — це практичний аксесуар, що захищає від примх погоди. З іншого — стильна деталь, яка підкреслює ваш смак. У кожної з них є свої переваги, а вибір залежить лише від ваших потреб.

Вибір парасольки не менш важлива справа, ніж покупка зручного взуття

Механічні найнадійніші, хоча й незручні в носінні.

Система повного автомата дозволяє відкривати й закривати купол одним натисканням кнопки, що особливо важливо, коли ви поспішаєте або потрапили під зливу.

Напівавтоматичні парасольки поєднують переваги обох категорій. Купол відкривається натисканням кнопки, але закривається вручну.

Суперкомпактні вміщаються навіть у кишеню.

Загалом, чим менше функцій у парасольки, чим менше в ній деталей, тим вона краща. Бо у "механіці" можуть зламатися хіба що спиці й ручка. У "напівавтоматі" — спиці, ручка й трос. В "автоматі" ламається ще й одна деталь, вмонтована в ручку.

— Які з них найпроблематичніші в ремонті?

— Суперкомпактні, оскільки на них взагалі відсутні запчастини навіть на ринку вживаних товарів, бо такими конструкціями користується невеликий відсоток споживачів, відповідно, продажі теж незначні. Тому, щоб зібрати зламану спицю з кількох інших, доводиться щось придумувати, пересвердлювати, переточувати. Не всі майстри бажають заморочуватися з цим.

Хоча дехто з моїх клієнток віддає перевагу не якості, не функціональності й не лейблу, а… дизайну.

P. S. У продовженні цього інтерв’ю мова піде про те, які тканини йдуть на пошиття куполів парасоль і які з них кращі, чи реально їх відновити, як правильно їх сушити тощо.

Фото автора, надані Миколою Фокіним та з відкритих джерел