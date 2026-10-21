Взаємні подяки та документи щодо України: що відомо про переговори Віткоффа з Путіним

Представник Трампа висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним. Американець привіз до РФ документи з варіантами підходу до врегулювання війни в Україні.

Віткофф також висловив сподівання, що глава Кремля розгляне можливість відновити переговори між Москвою, Вашингтоном і Києвом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пропозиції після переговорів в Осло

Зустріч відбулася в середу, 21 жовтня, у Костянтинівському палаці. До цього Віткофф побував в Осло, де напередодні брав участь у консультаціях з українською стороною та представниками Європи.

"Переговори в Осло були продуктивними, є зрушення", – заявив Віткофф у Петербурзі.

У Норвегії обговорювали гарантії безпеки для України, післявоєнну відбудову, територіальні питання та санкції. Президент України Володимир Зеленський говорив про механізм гарантій, подібний до застосування статті 5 НАТО.

Припинення втрат і відновлення діалогу

Путін подякував президенту США Дональду Трампу за увагу до врегулювання війни в Україні. За словами російського президента, під час останньої розмови Трамп наголосив, що конфлікт необхідно завершити, аби припинити людські втрати.

Віткофф запропонував відновити переговори за участю Росії, США та України. За його словами, під час такого діалогу можна обговорювати технічні питання врегулювання.

Путін також заявив, що Росія готова допомогти розв'язати іранську кризу. Він оголосив про звільнення американця Стівена Габбарда, засудженого в Росії за найманство. Віткофф подякував російському президенту за це рішення.

Довідка: Стівен Габбард – 73-річний громадянин США, який із 2014 року жив в Україні, у місті Ізюм Харківської області.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ російські окупанти захопили його в полон у квітні 2022 року. У жовтні 2024 року суд у Москві засудив Габбарда до 6 років і 10 місяців ув'язнення за обвинуваченням у нібито "участі в бойових діях у якості найманця" на боці України. За даними родичів і правозахисників, Стівен був цивільним пенсіонером і не брав участі в боях.

Стівен Габбард у російському суді/Фото: Getty Images

Угода щодо дизельного пального, добрива та економічні зв'язки

На зустрічі обговорювали й економічну співпрацю. Путін заявив, що Росія зацікавлена у відновленні економічних зв'язків зі США. Віткофф розповів про перспективи відносин після завершення війни.

"Росія і США мають перспективи розвитку економічних відносин після завершення українського конфлікту", – цитують російські ЗМІ слова Віткоффа.

Від імені Трампа Віткофф подякував Путіну за рішення щодо угоди з дизельним пальним. За словами російського президента, після цього ціни на світових ринках знизилися на 5–6 відсотків. Росія, додав він, могла б постачати на американський ринок більше добрив.

Заяви Путіна та Віткоффа/Інфографіка ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв: на тлі оголошеного Трампом "енергетичного перемир'я" Україні слід готуватися до двох сценаріїв.