Правительство не может защитить интересы "Укрнафты" в истории со Злочевским, — Кущ

Эксперт говорит, что миллиардные риски никуда не исчезли

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Коррупционный скандал, связанный со Станивским нефтяным месторождением, прокомментировал экономист Алексей Кущ.

"Очень интересный пост Бориса Кушнирука, – написал эксперт на своей странице в Facebook. – Он пишет о риске потенциальных потерь для государства на сумму более миллиарда гривен вследствие очень странных действий/бездействия Минэкономики. Новая публикация экономиста Бориса Кушнирука о Станивском месторождении – это уже не просто история о конфликте вокруг спецразрешений.

Это история о том, как государство реагирует на угрозу значительных бюджетных потерь. Согласно приведённым автором оценкам, уменьшение площади аукционного участка может сократить стартовую цену на 35–40%, а потенциальные потери бюджета превысить миллиард гривен".

"И что мы видим? – продолжает Алексей Кущ. – Государственная "Укрнафта" дважды безрезультатно пытается инициировать открытый аукцион.

Госгеонедра оставляют заявки без рассмотрения, ссылаясь на спецразрешение "Парі Нафтогаз", которое связывают с семьёй Николая Злочевского. СБУ обращается в Минэкономики по поводу служебной проверки. Министерство Александра Кравченко сообщает, что этот вопрос не относится к его компетенции, и пересылает обращение Госгеонедрам. В итоге миллиардные риски никуда не исчезают, а государственная машина сосредоточивается на процедурной переписке.

Отдельный вопрос Кабмину: оценивает ли кто-нибудь возможные финансовые последствия этой ситуации? Рассчитывало ли правительство, сколько бюджет может недополучить из-за уменьшения площади аукциона? И почему до сих пор нет публичного ответа на вопрос, как государство собирается обеспечить прозрачную конкуренцию? На фоне потребностей оборонного бюджета такая управленческая пассивность требует объяснений. Миллиард гривен – не та сумма, в отношении которой достаточно ответить: "не наша компетенция".