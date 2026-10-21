У Росії назвали нову дату мирних переговорів: 4 приховані мотиви Путіна тягнути час

Москва не поспішає відновлювати тристоронній формат

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На зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова відновити переговори з Києвом і Вашингтоном. Вони можуть відбутися в другій декаді листопада.

Про це розповів помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ. "Телеграф" розповідає, чому Путін орієнтується на середину листопада.

"Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада по головній темі", — сказав Ушаков.

Чому саме друга декада листопада?

Міжнародний календар і саміт АТЕС. На середину листопада припадає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Кремль прагне узгодити дипломатичні треки та підготувати ґрунт для можливих зустрічей Путіна з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном .

На середину листопада припадає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Кремль прагне узгодити дипломатичні треки та підготувати ґрунт для можливих зустрічей Путіна з президентом США і лідером Китаю . Час на вивчення американських пропозицій. Віткофф привіз напрацювання США за підсумками консультацій в Осло з українською стороною та європейськими партнерами. Тепер РФ потрібен час, щоб вивчити документи й сформувати свою позицію.

Віткофф привіз напрацювання США за підсумками консультацій в Осло з українською стороною та європейськими партнерами. Тепер РФ потрібен час, щоб вивчити документи й сформувати свою позицію. Політична ситуація у США. 3 листопада в країні відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Їхні результати можуть вплинути на політичний розклад у Вашингтоні, хоча прямого зв’язку з переговорами немає.

3 листопада в країні відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Їхні результати можуть вплинути на політичний розклад у Вашингтоні, хоча прямого зв’язку з переговорами немає. Тактична пауза Кремля. Відтермінування дає Москві змогу не брати на себе поспішних зобов’язань, оцінити реакцію Києва й водночас продемонструвати Білому дому готовність продовжувати діалог.

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Про що говорили Путін і Віткофф

Зустріч у Петербурзі тривала майже три години. Ушаков назвав розмову ґрунтовною та відвертою. За його словами, Віткофф розповів Путіну про суть переговорів в Осло й поділився своїми коментарями.

Другий спецпредставник США Джаред Кушнер не зміг прилетіти до Петербурга за станом здоров’я. Після зустрічі спецпосланець президента РФ Кирило Дмитрієв провів Віткоффа до трапа. Літак американського посланця вилетів із "Пулково".

Коли Україна, США та Росія зустрічалися втрьох

Останні тристоронні переговори України, США та Росії відбулися на рівні технічних команд у Женеві 18 лютого 2026 року. До цього представники трьох країн зустрічалися 22–24 січня в Абу-Дабі. Переговори в такому форматі призупинили після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану.

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Як повідомляв "Телеграф", 20 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Віткоффом в Осло. Потім спецпредставник США вирушив до Санкт-Петербурга, щоб обмінятися з Росією ідеями та пропозиціями ЄС.