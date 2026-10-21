"Це різні люди": нові фото Путіна сколихнули стару теорію про двійників

Знімки зроблені у військовому одязі та на офіційному заході

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Користувачі звернули увагу на помітну різницю у зовнішності президента Росії Володимира Путіна на двох фотографіях, які, як стверджується, зроблені з різницею лише в один день. Дехто припустив, що на знімках можуть бути різні люди. Теорії про двійники обговорюють уже не перший рік, однак доказів їх використання немає.

Порівняння опублікував бурятський активіст, громадсько-політичний діяч Доржо Дугаров. На одному кадрі Путін зображений у військовому одязі на тлі маскувальної сітки, на іншому – у темно-синьому костюмі та краватці на офіційному заході.

Автор публікації наголосив, що фотографії зроблені у різні дні, і заявив, що на них нібито зображені різні люди.

"Між цими двома фотознімками різниця в один день. Фото зроблено вчора і позавчора відповідно. Це різні люди. Розповідайте мені будь-які казки, але це різні люди", — написав він.

15 жовтня 2026 року Путін виступав на форумі «Ділової Росії»

16 жовтня Путін з’явився на допоміжному пункті управління об’єднаного угруповання російських військ

На цих знімках помітні відмінності у відтінку шкіри, вираженні обличчя та окремих рисах зовнішності. Однак за одними фотографіями не можна встановити, чи дійсно на них зображена та сама людина.

Коли Путіна почали підозрювати у використанні двійників

Чутки про двійники російського президента ходять уже багато років. Користувачі інтернету неодноразово порівнювали його фотографії з різних заходів, звертаючи увагу на форму вух, підборіддя, міміку та інші особливості зовнішності.

У лютому 2020 року Путін сам прокоментував цю тему в інтерв’ю ТАРС. Він зізнався, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника для публічних появ з метою безпеки, особливо під час боротьби з тероризмом. Однак він нібито відмовився від цієї ідеї та не користувався послугами двійників.

Нова хвиля обговорень розпочалася у квітні 2023 року, після поїздки Путіна до окупованих Росією районів України – зокрема, до Херсонської області та Маріуполя. Користувачі соціальних мереж стали порівнювати кадри цих візитів з іншими публічними появами кремлівського глави.

Кадри візиту нібито Путіна до України 2023 року. Фото: скрін з відео

У Кремлі тоді відкинули припущення, що замість Путіна на заходах з’являються двійники. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав такі твердження брехнею.

У тому ж році начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що, за його даними, періодично з’являються як мінімум три двійники Путіна. Однак ці твердження не набули незалежного підтвердження.

У червні 2026 року обговорення поновилися після публікації відео за участю заступника голови уряду Росії Дмитра Патрушева. Користувачі почули у ньому звернення до Путіна, яке деякі витлумачили як інше ім’я.

Також у червні стався ще один кумедний інцидент. Під час зустрічі з Володимиром Путіним губернатор Курської області Олександр Хінштейн, звітуючи про стан справ у прикордонному регіоні, припустився несподіваної помилки. Звертаючись до президента РФ, чиновник замість стандартного імені та по батькові сказав "Волинич". Пресслужба Путіна спробувала приховати медійний конфуз і на сайті Кремля звернення замінили "Володимир Володимирович".

Як повідомляв "Телеграф", виступ Володимира Путіна 1 жовтня на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" знову викликав розмови про можливу підміну. Після цього видання зіставило архівні фотографії початку 2000-х років із сучасними знімками. Порівняння дозволяє простежити, як змінювалася зовнішність російського президента за роки при владі. Відмінності на знімках пояснюють інтерес до цієї теми, але не доводять, що Путіна підміняли.