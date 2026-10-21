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"Це різні люди": нові фото Путіна сколихнули стару теорію про двійників

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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У мережі порівняли нові фото Путіна
У мережі порівняли нові фото Путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Знімки зроблені у військовому одязі та на офіційному заході

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Користувачі звернули увагу на помітну різницю у зовнішності президента Росії Володимира Путіна на двох фотографіях, які, як стверджується, зроблені з різницею лише в один день. Дехто припустив, що на знімках можуть бути різні люди. Теорії про двійники обговорюють уже не перший рік, однак доказів їх використання немає.

Порівняння опублікував бурятський активіст, громадсько-політичний діяч Доржо Дугаров. На одному кадрі Путін зображений у військовому одязі на тлі маскувальної сітки, на іншому – у темно-синьому костюмі та краватці на офіційному заході.

Автор публікації наголосив, що фотографії зроблені у різні дні, і заявив, що на них нібито зображені різні люди.

"Між цими двома фотознімками різниця в один день. Фото зроблено вчора і позавчора відповідно. Це різні люди. Розповідайте мені будь-які казки, але це різні люди", — написав він.

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16 жовтня Путін з’явився на допоміжному пункті управління об’єднаного угруповання російських військ

На цих знімках помітні відмінності у відтінку шкіри, вираженні обличчя та окремих рисах зовнішності. Однак за одними фотографіями не можна встановити, чи дійсно на них зображена та сама людина.

Коли Путіна почали підозрювати у використанні двійників

Чутки про двійники російського президента ходять уже багато років. Користувачі інтернету неодноразово порівнювали його фотографії з різних заходів, звертаючи увагу на форму вух, підборіддя, міміку та інші особливості зовнішності.

У лютому 2020 року Путін сам прокоментував цю тему в інтерв’ю ТАРС. Він зізнався, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника для публічних появ з метою безпеки, особливо під час боротьби з тероризмом. Однак він нібито відмовився від цієї ідеї та не користувався послугами двійників.

Нова хвиля обговорень розпочалася у квітні 2023 року, після поїздки Путіна до окупованих Росією районів України – зокрема, до Херсонської області та Маріуполя. Користувачі соціальних мереж стали порівнювати кадри цих візитів з іншими публічними появами кремлівського глави.

2023 року Путін нібито приїжджав до окупованої частини України
Кадри візиту нібито Путіна до України 2023 року. Фото: скрін з відео

У Кремлі тоді відкинули припущення, що замість Путіна на заходах з’являються двійники. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав такі твердження брехнею.

У тому ж році начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що, за його даними, періодично з’являються як мінімум три двійники Путіна. Однак ці твердження не набули незалежного підтвердження.

У червні 2026 року обговорення поновилися після публікації відео за участю заступника голови уряду Росії Дмитра Патрушева. Користувачі почули у ньому звернення до Путіна, яке деякі витлумачили як інше ім’я.

Також у червні стався ще один кумедний інцидент. Під час зустрічі з Володимиром Путіним губернатор Курської області Олександр Хінштейн, звітуючи про стан справ у прикордонному регіоні, припустився несподіваної помилки. Звертаючись до президента РФ, чиновник замість стандартного імені та по батькові сказав "Волинич". Пресслужба Путіна спробувала приховати медійний конфуз і на сайті Кремля звернення замінили "Володимир Володимирович".

Як повідомляв "Телеграф", виступ Володимира Путіна 1 жовтня на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" знову викликав розмови про можливу підміну. Після цього видання зіставило архівні фотографії початку 2000-х років із сучасними знімками. Порівняння дозволяє простежити, як змінювалася зовнішність російського президента за роки при владі. Відмінності на знімках пояснюють інтерес до цієї теми, але не доводять, що Путіна підміняли.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Фото #Двійник