"Немає яєць або політичної волі". Нардеп пояснив, чому ніхто не подає закон проти ухилянтів

Руслан Горбенко розповів про погрози через обговорення обмежень і заявив, що в Раді чекають ініціативи прем’єра

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У Верховній Раді не поспішають розробляти законодавчі ініціативи щодо обмеження прав ухилянтів від мобілізації та військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ). Причина — політична токсичність теми та погрози на адресу народних депутатів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розказав нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко: Ухилянтів і СЗЧ може стати більше на 20%, – в Раді розповіли, що змінять нові правила бронювання.

Чому депутати не беруться за обмеження для ухилянтів

На запитання, чому парламентарі не розробляють і не подають законопроєкти на цю тему, Горбенко відповів, що обговорення таких заходів викликає різку реакцію. З огляду на власний досвід він не очікує, що депутати візьмуть на себе цю ініціативу.

"Зараз це настільки токсична тема… У багатьох народних депутатів просто немає або яєць, або політичної волі. На цю тему я на свою адресу в соцмережах стільки погроз прочитав – і стосовно себе, і родини, – тому, я думаю, на це політичної волі у жодного депутата не буде", – сказав Руслан Горбенко.

Яких заходів вимагають військові

Нардеп також поставив під сумнів порівняння прем’єра, який заявив, що кількість заброньованих працівників перевищує кількість військових на фронті. Горбенко наголосив, що до оцінки мобілізаційного потенціалу варто враховувати й тих, хто офіційно не працевлаштований, перебуває в розшуку або самовільно залишив військову частину. Водночас, за його словами, влада досі не представила чіткого плану боротьби з ухиленням від мобілізації та СЗЧ.

Серед обговорюваних заходів – блокування рахунків і доступу до державних послуг, арешт нерухомості та позбавлення водійських прав. Горбенко стверджує, що в більшості випадків за такими пропозиціями стоять військові, хоча публічно вони звучать від народних депутатів.

"Ми чули різні ініціативи від народних депутатів, але в більшості випадків це ініціативи не депутатів, а наших військових, які кажуть: "Ну що ви з ними в політичні ігри граєте? Треба повністю арештувати рахунки, нерухомість, позбавити водійських прав"", – розповів Руслан Горбенко.

Від кого в Раді чекають законодавчої ініціативи

За словами Горбенка, прем’єр-міністр Корецький повідомив, що відповідна ініціатива надійде від нього. Сам нардеп вважає, що питання обмежень мають спільно вирішувати Верховний головнокомандувач, головнокомандувач і міністр оборони: одноосібно очільник оборонного відомства з цим не впорається.

"Це непопулярне рішення щодо обмеження прав ухилянтів та СЗЧ, але будемо чекати його ініціативи у стінах Верховної Ради", – сказав Руслан Горбенко, маючи на увазі Корецького.

Окремо депутат наголосив, що економічне бронювання та визнання підприємств критично важливими повністю належать до повноважень уряду. За його словами, ці питання врегульовані постановами, а в законі про мобілізацію депутати передбачили лише відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уряд хоче змінити бронювання від мобілізації.