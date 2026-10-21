Ухилянтів і СЗЧ може стати більше на 20%, – в Раді розповіли, що змінять нові правила бронювання

Чи планується арештовувати рахунки і нерухомість

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Після чергової зміни правил бронювання, які зараз розробляють в уряді, до лав ЗСУ потрапить не більше 10% розброньованих. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Чому Кабмін шукає мобілізаційний резерв серед працівників з відстрочкою, а не серед ухилянтів та СЗЧ? Що буде з квотами для ОПК та енергетиків? Чи готові в Раді вводити жорсткі обмеження для порушників мобілізаційного законодавства? Відповіді на ці питання читайте в матеріалі.

"Прем’єр – камікадзе"

– Пане Руслане, уряд і прем’єр-міністр Корецький зокрема мотивують чергову зміну правил бронювання нібито розквітом зловживань у цій сфері. Про які "схеми" ми можемо тут казати?

– А ви в курсі, що у нас 4 тисячі церковних установ мають критичність? Тому, коли Корецький каже, що є зловживання… Можливо, і є. Треба перевіряти.

Ми порушували питання по Міністерству оборони, яке надає оборонно-промисловому комплексу можливість бронювати 100% персоналу. І показували статистику: наприклад, підприємство виробляло дрони на 40 мільйонів і там працювало 40 людей. А зараз воно виробляє на 60 мільйонів, а працює вже 400 людей. Чи є тут зловживання? Ну я думаю, що є. Треба перевіряти. А є такі випадки, коли підприємство не змогло в жодному тендері перемогти і стати постачальником, але на пів року у них є можливість бронювати 100% своїх працівників.

Та я не почув від Корецького питання щодо бронювання в прифронтових громадах і областях. Обласні військові адміністрації мають право надавати статус критичності, і там бронювання теж 100%.

Прем’єр-міністр виступає в ролі такого тилового завгоспа. Він на себе взяв справу камікадзе в плані справедливого вирішення питань, які назріли два-три роки тому. У цього прем'єра є амбіція. Подивимось.

Він взяв на себе взагалі вирішення питань щодо обороноздатності і підготовки країни на наступні два роки. Що сюди входить? Наприклад, реформа ТЦК. Та без загального бачення урядом цієї проблематики розробити таку програму і реформу просто неможливо.

Першочергове – критерії визначені для підприємств, які отримують критичність. Коли ми маємо бронювання 50% персоналу, то це в баченні прем’єр-міністра економічне бронювання, а критичне бронювання – це бронювання більш ніж 50%.

– Заброньованих дійсно стало набагато більше за останній час, як про це каже очільник Кабміну?

– Візьмемо статистику незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Тут цифри зменшуються. А кількість заброньованих збільшується. І тут є підстави для того, щоб розібратися: а чому так? Які підприємства, сектори економіки цим зловживають? І підіймається питання мобілізаційного потенціалу до кінця року – це перший план, до середини наступного року – це другий план, і до кінця 2027 року — третій крок.

Про арешти рахунків

– Але чому цей мобілізаційний потенціал шукають саме серед заброньованих, а не серед СЗЧ та ухилянтів?

– Я був дуже здивований таким порівнянням прем’єра, що зараз в економіці заброньованих більше, ніж людей, які воюють. Я б на місці прем'єра такі порівняння не робив би. У нас людей, які не працюють офіційно, знаходяться в розшуку, плюс СЗЧ, також більше, ніж людей, які воюють.

Але ми не почули, а як ми будемо боротися з СЗЧ і ухилянтами? Ми чули різні ініціативи від народних депутатів (блокування рахунків, доступу до державних послуг. — Ред.), але в більшості випадків це ініціативи не депутатів, а наших військових, які кажуть: "Ну що ви з ними [ухилянтами] в політичні ігри граєте? Треба повністю арештувати рахунки, нерухомість, позбавити водійських прав".Тобто якимось чином адміністративно обмежити цих людей в правах, тому що вони порушили ті чи інші закони.

– Чому депутати не розробляють і не подають власні законопроєкти на цю тему?

– Зараз це настільки токсична тема… У багатьох народних депутатів просто немає або яєць, або політичної волі. Слухайте, на цю тему я на свою адресу в соцмережах стільки погроз прочитав (і стосовно себе і родини), тому, я думаю, на це політичної волі у жодного депутата не буде.

Та ми почули від Корецького, що така ініціатива буде від прем'єр-міністра. Це повинен робити Верховний головнокомандувач разом з головнокомандувачем і міністром оборони. Сам лише міністр оборони, одноосібно, це питання не вирішить. А економічне бронювання – повністю повноваження уряду.

Це непопулярне рішення щодо обмеження прав ухилянтів та СЗЧ, але будемо чекати його [Корецького] ініціативи у стінах Верховної Ради.

Повноваження економічного бронювання і визнання критичності – це ж сто відсотків повноваження уряду. Законодавчої бази по цьому напрямку немає. Це прописано виключно постановами. Ми по закону про мобілізацію тільки відстрочку передбачили.

"Бюджет недієздатний"

– Чи не ризикує держава втратити більше, ніж отримати, якщо почне розброньовувати працівників?

– Протягом чотирьох років економіка України повністю забезпечувала надходження, які ми витрачали на ЗСУ. І тільки на п'ятий рік [повномасштабної війни] допомога наших партнерів почала надходити в тому числі на забезпечення ЗСУ, заробітну платню. Тому дуже обережно треба підходити до бронювання людей на цивільних підприємствах, які мають, на думку прем'єр-міністра, економічне бронювання (тобто 50%).

Бізнес знаходиться під дуже високим тиском зі сторони ворога. І програми по компенсаціях щодо пільгового кредитування, страхування, вони просто не працюють. Страховий ринок не працює, жодної допомоги бізнесу немає, і для того, щоб і надалі захищати країну, бізнес потребує підтримки. Або нам доведеться просити більше грошей у партнерів, або разом з урядом розробляти такі умови для бізнесу, які будуть його захищати і давати можливість хоч якось працювати.

Відверто кажучи, бюджет на 2027 рік, який заплановано урядом, можна назвати фейковим. Він точно недієздатний. Абсолютно. Показники в економіці не відповідають запланованим на 2026 рік. А надходження від податків у 2027 році від цивільної економіки [в проєкті бюджету] ще збільшуються. Але підстав для цього немає.

– Ваші колеги пропонують шукати мобілізаційний потенціал серед правоохоронного блоку. Як ставитесь до такої ідеї?

– У нас 130 тисяч пенсіонерів від 40 до 60 років, які вміють обходитися зі зброєю, а ТЦК їх не бачить. Що за привілеї такі? Крім того, там шалені пенсії.

По-друге, дуже багато було випадків, коли прокурори отримували інвалідність. Можна назвати її фейковою, але все ж таки кожен випадок треба перевіряти. У нас з 2022 року кількість людей зі статусом інвалідності збільшилось на 360 тисяч. Якщо порівнювати з 2021 роком, то кожного року статус інвалідності отримувало на 100-150% більше.

Також підіймається питання, а що ми будемо робити з вищими навчальними закладами, де згідно з законом надається відстрочка студентам, які здобувають першу освіту або науковий ступінь.

Про зниження квот

– Можливе зменшення квот для ОПК боляче вдарить по галузі?

– Якщо ми хочемо знизити рівень [квот бронювання] зі 100% до 85%, то секторально треба ж дивитися. Який це матиме вплив на енергетичний сектор, на обороноздатність країни? Тому важливо адресно підходити до цього аудиту. Треба це робити системно, щоб держава розуміла, що ми отримуємо, якщо ми чіпаємо сектор економіки де 100% бронювання.

У нас Defence City ПДВ не платить, податок на прибуток не платять, випадок в компанії "Вирій" показав, що заробітну платню вони платять на ФОП (не хочуть вони платити 45% податку з заробітної платні). Це особиста справа кожного підприємства, але ці підприємства очікують на те, що держава їм буде давати "рятівний жилет".

А в цей час дуже багато релокованих підприємств мріють отримати 50% бронювання, щоб хоч якось працювати і щось заробляти. А ми даємо такі пільги підприємствам ОПК, бачимо порушення і не бачимо аудиту роботи цих підприємств. Тому, в принципі, прем'єр підіймає правильні питання.

– А зменшення квоти для енергетиків?

– Якщо ми приберемо всі зловживання, то зменшувати квоти не доведеться. Чи потрібно ремонтувати кожного дня 24/7 наші мережі? Так, потрібно. Чи потрібні ці фахівці? Потрібні. Але так само і по ОПК. Збірний цех повинен працювати, конструкторський відділ повинен працювати, але якщо там водій заброньований… Ну слухайте, у нас дуже багато ветеранів, які демобілізувалися через поранення, отримали статус інвалідності.

Люди хочуть йти охоронцями на склади РЕБів, дронів, навіть зарплатню можете не платити, бо бронь потрібна. Так повинно бути. Тому тут дійсно треба щось змінювати.

Подібне ми ж чуємо і від головнокомандувача по ТЦК: якщо там не УБД, то він не повинен там працювати. Чи пропонували депутати це? Так, пропонували. Чи була державна воля на це у деяких паркетних генералів і в Генштабу? Скоріше не було. Тому що дуже багато знайомих, родичів по дзвінку: "А от мене затримали". І просто пропонували цим знайомим, давайте ви будете працювати в роті охорони при ТЦК. Тому коли є системна проблема і про неї всі знають, але немає політичної волі, одній людині точно важко цю проблему вирішити.

Ухилянтів може стати більше

– Скільки реально ЗСУ можуть отримати нових рекрутів від перегляду системи бронювання? Адже не факт, що ті, кого сьогодні розбронюють, завтра не стануть ухилянтами.

– Окей, ми робимо аудит цих підприємств, знаходимо зловживання, директори звільняють цих людей, а потім ці люди ухиляються. Тобто було плюс-мінус 200-300 тисяч СЗЧ і десь 1,3-1,5 мільйона ухилянтів, і їх просто стане більше на 20%. Який результат? В економіці по податках – "мінус". До ТЦК більше людей не дійшло. Нацполіція не бере на себе повноваження щодо пошуку і розшуку цих людей, а ТЦК просто фізично не може з цим впоратись. І тут скоріше перша цегла почала закладатися щодо дійсно глобальних змін по справедливості.

Якщо ми не змінимо підхід щодо відповідальності ухилянтів та СЗЧ, то до лав ЗСУ потрапить максимум 5–10% з тих, хто буде розброньований. Якщо це не робити системно, то це буде просто пшик і постріл у ногу економіки України.

– Коли все ж таки варто очікувати на оновлені правила бронювання? Коли буде остаточно прийнята і допрацьована постанова Кабміну?

– Вона повинна була вийти 19 жовтня, але уряд попросив ще п’ять днів на доопрацювання.

– Що доопрацьовують?