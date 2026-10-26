Під ударом були житлові будинки та енергетика, є поранені. Наслідки нічної атаки Росії на Україну (фото)

Ворог продовжує тероризувати міста та села

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Ввечері 25 та в ніч на 26 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками, зокрема й реактивними. Є руйнування та постраждалі.

"Телеграф" розповідає про наслідки ворожої атаки. Впродовж ночі вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі, Кам'янець-Подільському та інших населених пунктах.

Харків

Ворожий дрон близько 3-ї години ночі вдарив по Холодногірському району обласного центру, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Ввечері у неділю росіяни атакували також Основʼянський район, під ударом був приватний сектор.

Запоріжжя

Під ударом було й Запоріжжя, через ворожу атаку поранено четверо людей — двоє жінок віком 22 та 30 років і двоє чоловіків — 40 та 61 рік, поінформував тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю.

Пошкоджено житловий будинок. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Виникла пожежа. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область

Пізно ввечері у неділю ворожим ударом було пошкоджено об'єкт енергетики в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області, повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Кам'янець-Подільський чув кілька вибухів. Виникли перебої зі світлом.

Крім того, внаслідок атаки вибито вікна у двох житлових будинках. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Києві оголошували ракетну небезпеку

Вночі, о 3:33 у Києві була загроза ракетного удару. Повітряна тривога тривала близько 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на неділю, 25 жовтня, російські війська також атакували Україну ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Вінниця та Вінницька область, а також Харків. Про вибухи повідомляли й у Запоріжжі.