Під ударом були житлові будинки та енергетика, є поранені. Наслідки нічної атаки Росії на Україну (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Ворог продовжує тероризувати міста та села
Ввечері 25 та в ніч на 26 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками, зокрема й реактивними. Є руйнування та постраждалі.
"Телеграф" розповідає про наслідки ворожої атаки. Впродовж ночі вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі, Кам'янець-Подільському та інших населених пунктах.
Харків
Ворожий дрон близько 3-ї години ночі вдарив по Холодногірському району обласного центру, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Ввечері у неділю росіяни атакували також Основʼянський район, під ударом був приватний сектор.
Запоріжжя
Під ударом було й Запоріжжя, через ворожу атаку поранено четверо людей — двоє жінок віком 22 та 30 років і двоє чоловіків — 40 та 61 рік, поінформував тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю.
Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область
Пізно ввечері у неділю ворожим ударом було пошкоджено об'єкт енергетики в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області, повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Кам'янець-Подільський чув кілька вибухів. Виникли перебої зі світлом.
Крім того, внаслідок атаки вибито вікна у двох житлових будинках. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
У Києві оголошували ракетну небезпеку
Вночі, о 3:33 у Києві була загроза ракетного удару. Повітряна тривога тривала близько 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на неділю, 25 жовтня, російські війська також атакували Україну ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Вінниця та Вінницька область, а також Харків. Про вибухи повідомляли й у Запоріжжі.