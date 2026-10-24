Росія щодня атакує українські міста. Як підготувати багатоповерхівку до надзвичайних ситуацій

Про що мають подбати голови ОСББ

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Росіяни регулярно атакують українські міста — вдень та вночі. Завжди хочеться вірити, що твій дім омине ворожа ракета чи дрон, але в часи війни краще бути готовим до надзвичайної ситуації.

"Телеграф" зібрав практичні поради для ОСББ і мешканців багатоповерхівок, що потрібно приготувати у часи війни: "Аптечка в підвалі — це ілюзія": що мешканці та голови ОСББ мають терміново зробити до чергової атаки РФ

Як розповіла "Телеграфу" голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна, підготовка до прильотів — це насамперед справа сусідської спільноти, а не однієї людини. Проте є те, про що мають подбати управителі будинків.

Про те, як заздалегідь підготувати будинок і правління, розповіли в навігаторі "Покроково". Там дали перелік про що потрібно подбати заздалегідь на випадок надзвичайної ситуації.

відсканувати документи будинку й зберегти їх у хмарі та на окремому носії, бо паперові можуть бути знищені;

мати в телефоні список мешканців із контактами;

визначити, хто координує дії, якщо голова відсутній або сам постраждав;

створити загальний чат будинку й перевірити, що в ньому є всі мешканці;

домовитися зі скляром, електриком і сантехніком про порядок екстреного виклику;

перевірити вогнегасники, звільнити евакуаційні шляхи й повісити схему евакуації з позначками гідрантів, вогнегасників і виходів;

укомплектувати будинкову аптечку та організувати навчання з домедичної допомоги;

тримати під рукою павербанк, щоб голова завжди був на зв'язку;

заздалегідь з'ясувати, де поставити КУБО (контейнер для будівельного сміття): потрібні вільний заїзд і достатня висота для вивантаження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що правило "двох стін" та підвал вже не рятують. Як вижити під час обстрілу.