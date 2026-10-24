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Росія щодня атакує українські міста. Як підготувати багатоповерхівку до надзвичайних ситуацій

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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РФ цинічно б'є по житлових будинках Новина оновлена 24 жовтня 2026, 10:31
РФ цинічно б'є по житлових будинках. Фото Колаж "Телеграф"

Про що мають подбати голови ОСББ

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Росіяни регулярно атакують українські міста — вдень та вночі. Завжди хочеться вірити, що твій дім омине ворожа ракета чи дрон, але в часи війни краще бути готовим до надзвичайної ситуації.

"Телеграф" зібрав практичні поради для ОСББ і мешканців багатоповерхівок, що потрібно приготувати у часи війни: "Аптечка в підвалі — це ілюзія": що мешканці та голови ОСББ мають терміново зробити до чергової атаки РФ

Як розповіла "Телеграфу" голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна, підготовка до прильотів — це насамперед справа сусідської спільноти, а не однієї людини. Проте є те, про що мають подбати управителі будинків.

Про те, як заздалегідь підготувати будинок і правління, розповіли в навігаторі "Покроково". Там дали перелік про що потрібно подбати заздалегідь на випадок надзвичайної ситуації.

  • відсканувати документи будинку й зберегти їх у хмарі та на окремому носії, бо паперові можуть бути знищені;
  • мати в телефоні список мешканців із контактами;
  • визначити, хто координує дії, якщо голова відсутній або сам постраждав;
  • створити загальний чат будинку й перевірити, що в ньому є всі мешканці;
  • домовитися зі скляром, електриком і сантехніком про порядок екстреного виклику;
  • перевірити вогнегасники, звільнити евакуаційні шляхи й повісити схему евакуації з позначками гідрантів, вогнегасників і виходів;
  • укомплектувати будинкову аптечку та організувати навчання з домедичної допомоги;
  • тримати під рукою павербанк, щоб голова завжди був на зв'язку;
  • заздалегідь з'ясувати, де поставити КУБО (контейнер для будівельного сміття): потрібні вільний заїзд і достатня висота для вивантаження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що правило "двох стін" та підвал вже не рятують. Як вижити під час обстрілу.

Теги:
#Підготовка #Атаки #Будинок