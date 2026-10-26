Под ударом были жилые дома и энергетика, есть раненые. Последствия ночной атаки России на Украину (фото)

Враг продолжает терроризировать города и села

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Вечером 25 и ночью на 26 октября Россия атаковала Украину беспилотниками, в том числе и реактивными. Есть разрушения и пострадавшие.

"Телеграф" рассказывает о последствиях вражеской атаки. На протяжении ночи взрывы гремели в Харькове, Запорожье, Каменец-Подольском и других населенных пунктах.

Харьков

Вражеский дрон около 3 часов ночи ударил по Холодногорскому району областного центра, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Вечером в воскресенье россияне атаковали также Основянский район, под ударом находился частный сектор.

Запорожье

Под ударом было и Запорожье, из-за вражеской атаки ранены четыре человека — две женщины в возрасте 22 и 30 лет и двое мужчин — 40 и 61 год, проинформировал временный исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

Поврежден жилой дом. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Возник пожар. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Каменец-Подольский район, Хмельницкая область

Поздним вечером в воскресенье вражеским ударом был поврежден объект энергетики в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Каменец-Подольский слышал несколько взрывов. Возникли перебои со светом.

Кроме того, в результате атаки выбиты окна в двух жилых домах. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Киеве объявляли ракетную опасность

Ночью, в 3:33, в Киеве была угроза ракетного удара. Воздушная тревога продолжалась около 15 минут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на воскресенье, 25 октября, российские войска также атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом оказались Винница и Винницкая область, Харьков. О взрывах сообщалось и в Запорожье.