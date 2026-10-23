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У Дніпрі є незвично розкішний "АТБ": чим раніше була ця будівля (фото)

Автор
Олена Руденко
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Величний "АТБ" біля вокзалу Дніпра
Величний "АТБ" біля вокзалу Дніпра. Фото Колаж "Телеграф"

Раніше там був ресторан "Пузата хата"

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Українців вразив "АТБ"-палац у Дніпрі. Йдеться про "АТБ-Маркет" на Вокзальній площі.

На "АТБ"-палац звернула увагу користувачка соцмережі Threads, опублікувавши фото супермаркету. Жителі міста у коментарях їй пояснили, що це "АТБ" біля залізничного вокзалу Дніпра.

"АТБ" займає два поверхи "палацу", — великого триповерхового торговельно-побутового комплексу, зведеного у радянські часи як частину інфраструктурного ансамблю Привокзальної площі навколо залізничного вокзалу.

"АТБ" біля вокзалу у Дніпрі
"АТБ" біля вокзалу у Дніпрі. Фото: google.com
"АТБ" біля вокзалу у Дніпрі
Супермаркет є частиною привокзального комплексу будівель. Фото: google.com
"АТБ" біля вокзалу у Дніпрі
Вхід обрамляють колони. Фото: google.com

За радянських часів та у 1990-х роках у будівлі працювали гастрономічні відділи, магазини одягу та взуття. Також там розміщувалися побутові сервіси для пасажирів вокзалу та містян.

Будівля зведена в єдиному стилі з усім комплексом площі. Після Другої світової війни архітектори реалізували концепцію симетричної та величної забудови. "Палац" має характерні ознаки класичної радянської архітектури 1950-х років: масивні колони, високі стелі, великі арочні вікна та декоративну ліпнину.

Як розповіли дніпряни у коментарях, в цьому "АТБ" зазвичай скуповуються в дорогу. Раніше у будівлі окрім "АТБ" працювали інші торгові точки, проте зараз вони здебільшого закриті.

"Торговий центр на вокзальній площі. Там зазвичай скупляються в дорогу, тому АТБ там великий, двоповерховий! Окрім АТБ там ніби щось ще було, але воно вічно закрите зараз", — пишуть у коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із найбільших "АТБ" пересварив українців. Де його розташовано.

Теги:
#Дніпро #Супермаркет #Магазин #АТБ