Для армії закупили чохли для фляг по 416 грн: деталі тендера на мільйони

Дешевші пропозиції відхилили, а постачальника згодом оштрафували за змову під час оборонних закупівель.

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ДП "Державний оператор тилу" замовило у ТОВ "Колтрейн" 100 тис. чохлів для армійських фляг по 416,8 грн за штуку з ПДВ. Водночас пропозиції по 245–329 грн відхилили.

Про це повідомив "Телеграф" у розслідуванні про оборонні закупівлі та зв’язки постачальників, оштрафованих за змову.

Хто отримав контракт на чохли

Договір із ТОВ "Колтрейн" підписав керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Компанія запропонувала найвищу ціну на цих закупівлях, однак після відхилення дешевших пропозицій контракт дістався їй.

Компанія належить жительці Борисполя Юлії Кікоть. У цінових пропозиціях вона зазначала, що працює як дистриб’ютор, а не виробник. Крім чохлів, фірма постачала для оборонного сектору пластикові фляги типу А, спальні мішки та зимові шарфи-труби. Останні два види товарів вона закуповувала у ТОВ "ЄРМ-Груп".

За які порушення постачальників покарав АМКУ

"Колтрейн" стала однією з трьох компаній, у діях яких Антимонопольний комітет України виявив змову під час закупівель речового майна для військових. Серед інших учасників – ТОВ "Бізнеском ЛТД" і ТОВ "Пролог Сервіс". За висновками АМКУ, компанії подавали узгоджені цінові пропозиції та усували реальну конкуренцію.

Зокрема, "Колтрейн" і "Бізнеском ЛТД" узгоджено діяли на трьох тендерах із постачання польових фляг, чохлів для них та універсальних розкладних сумок. Усі три компанії також брали участь у закупівлі бойових підсумків у березні 2024 року.

АМКУ ухвалив рішення про штрафи 27 листопада 2025 року. "Колтрейн" оштрафували на 16,4 млн грн, "Бізнеском ЛТД" – на 6,5 млн грн, "Пролог Сервіс" – на 3,8 млн грн. За повідомленням комітету, станом на середину жовтня 2026 року штрафи залишалися несплаченими. Для примусового стягнення коштів із "Колтрейн" АМКУ готував наказ, який планував передати до Державної виконавчої служби.

Відомості про порушників внесли до Зведених відомостей про спотворення результатів торгів. Протягом трьох років замовники зобов’язані відхиляти пропозиції цих юридичних осіб.

За що АМКУ оштрафував "Колтрейн" та інші компанії. Інфографіка: "Телеграф"

Нові фірми власників продовжили отримувати замовлення

Після рішення АМКУ власники двох оштрафованих постачальників продовжили працювати з оборонними замовниками через інші компанії. Юлія Кікоть активувала ТОВ "Формія". З цією компанією уклали чотири угоди на постачання 107,4 тис. польових казанків загальною вартістю 29,6 млн грн.

Ще одну фірму – ТОВ "Хітон Люкс" – Кікоть заснувала разом із власником "Пролог Сервіс" Олександром Кучером. Через три тижні після рішення АМКУ вона вийшла зі складу засновників, і Кучер залишився єдиним власником. "Хітон Люкс" отримала прямі контракти на постачання бойових сорочок, підсумків та універсальних розкладних сумок на суму понад 60,4 млн грн.

Нові постачальники підтверджували свій досвід договорами з компаніями з того самого кола. Наприклад, "Формія" додала до закупівлі казанків довідку про виконання договору з оштрафованою компанією "Пролог Сервіс".

У відповіді виданню Агентство оборонних закупівель послалося на вимоги законодавства: сам собою корпоративний зв’язок не є підставою для відхилення пропозиції, якщо конкретну юридичну особу не внесено до переліку АМКУ. Комітет повідомив, що окремої перевірки "Формії" та "Хітон Люкс" ще не проводив.

Як повідомляв "Телеграф", компанії, пов’язані з розслідуванням про "Блек Аудит", могли виводити гроші за кордон через фіктивний імпорт.