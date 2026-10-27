Державний порт міг переплатити мільйони за залізничні деталі: що виявили детективи

За версією слідства, у 2024–2025 роках обладнання закуповували через посередника за завищеними цінами

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Державний порт "Південний" міг втратити мільйони гривень на закупівлях залізничного обладнання. За версією слідства, посадовці підприємства підлаштовували тендери під конкретного виробника, а пов’язана з ним компанія-посередник постачала продукцію за завищеними цінами.

Розслідування у рамках кримінального провадження № 72024161010000016 стосувалось постачання стрілочної, рейкової та стикової продукції через ТОВ "ВКП "ТАКО". Співвласник компанії Сергій Тараненко також є бенефіціаром виробника обладнання – АТ "Дніпровський стрілочний завод". Ба більше – чоловік раніше був афілійований із подібною схемою.

Детальніше читайте за посиланням: Схеми не вмирають? Експомічник одіозного Дубневича знову в центрі скандалу на мільйони

2024 рік: три закупівлі та 4,9 млн грн можливих збитків

У березні, липні та вересні порт провів три тендери із загальною очікуваною вартістю майже 21 мільйон гривень без ПДВ. У всіх торгах перемогло ТОВ "ВКП "ТАКО" – єдиний учасник. За даними YouControl, Тараненку належить 42,2% компанії.

Договори підписали керівник державного порту Олександр Олійник і генеральний директор постачальника Вячеслав Сатуновський. Слідчі вважають, що ще до оголошення закупівель посадовці порту передавали представникам "ТАКО" вимоги до товару й інформацію про фінансування. За цією версією, тендерну документацію складали з урахуванням особливостей продукції заводу, щоб усунути конкурентів.

Детективи БЕБ зіставили ціни за портовими контрактами з цінами на аналогічні постачання заводу для Полтавського ГЗК, ДТЕК та інших підприємств. Для "Південного" обладнання коштувало у 1,5–2 рази дорожче. За підрахунками слідства, посередницька націнка за трьома договорами завдала збитків на 4,9 млн грн.

2025 рік: порт відхилив запит заводу, а націнка сягнула ще 2 млн грн

У березні порт оголосив нову закупівлю залізничного обладнання з очікуваною вартістю понад 6 мільйонів гривень із ПДВ. "Дніпровський стрілочний завод" попросив замовника розділити предмет закупівлі на окремі лоти, нібито щоб безпосередньо взяти участь у торгах, по факту – сформувати уявлення про відсутність попередньої змови.

Порт відмовив. Переможцем знову стало "ТАКО". За версією детективів, щоб обґрунтувати завищену вартість, генеральний директор "ТАКО" домовився з керівництвом ТОВ "Будіндустрія" та ТОВ "ЗРС". Ці компанії надіслали порту фіктивні комерційні пропозиції з високими цінами. За оцінкою слідства, через це вартість контракту з посередником містила зайву націнку в 2 мільйони гривень.

Це ж було вже: справа "Укрзалізниці"

Тараненко, колишній офіційний помічник народного депутата Ярослава Дубневича, був серед обвинувачених у справі про закупівлях "Укрзалізниці" у 2015–2017 роках. Слідство описувало там схожу схему: продукцію "Дніпровського стрілочного заводу" державній компанії продавали через посередників.

У справах порту "Південний" та "Укрзалізниці" фігурує той самий виробник обладнання/ Інфографіка "Телеграф"

За версією НАБУ і САП, обладнання постачали через "Корпорацію КРТ" та ТОВ "Арго", а умови тендерів підлаштовували під виробника. НАБУ оцінило збитки у 93,2 мільйона гривень. У травні 2026 року перша інстанція ВАКС закрила провадження через порушення процедури продовження строків досудового розслідування. САП оскаржує це рішення. Апеляційний розгляд у справі № 991/878/22 призначено на 18 листопада 2026 року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ДП "Державний оператор тилу" відхилив дешевші пропозиції і уклав контракт із ТОВ "Колтрейн". Ця компанія має мільйонний штраф від Антимонопольного комітету.