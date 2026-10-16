Мільйони на адвокатів: скільки НБУ та "Енергоатом" заплатять за юридичні послуги

Нацбанк та атомна компанія найняли юристів без тендерів, а відкриті торги дозволили "Укренерго" знизити ціну більш ніж удвічі

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Національний банк уклав договір на захист своїх посадових осіб вартістю до 7,5 млн. грн., а "Енергоатом" – на юридичні консультації для наглядової ради вартістю до 30,8 млн. грн. Обидві закупівлі було проведено без електронної системи. "Нафтогаз" та "Укренерго" обрали відкриті торги і отримали пропозиції дешевше за очікувану вартість.

Про це детально йдеться у матеріалі "Телеграфа": "НБУ знайшов адвокатів на випадок обшуків, а "Енергоатом" заплатить космічні суми за поради: хто з юристів отримав найкращі контракти".

НБУ заплатить за захист співробітників під час обшуків

Нацбанк уклав угоду з адвокатським об’єднанням "Еверлігал". Воно має захищати чинних та колишніх членів правління, посадових осіб НБУ та членів Ради Нацбанку. Адвокати також мають виїжджати на обшуки до регулятора чи до його співробітників. Оплату нараховують за фактом надання послуг.

У березні 2023 року гранична вартість договору з цією фірмою становила 1,6 млн. грн. Година роботи обходилася в 1740 грн без ПДВ, або 2088 грн з податком. У договорі 2026 року ставка досягла 5 166 грн за годину – приблизно в два з половиною рази більше за колишню ціну з ПДВ.

Договір НБУ від 2023 року

Останніми роками НБУ купує ці послуги без електронної системи. Для укладання таких договорів без торгів передбачені спеціальні підстави: невідкладна потреба, відсутність альтернативи, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та потреби оборони.

До повномасштабної війни регулятор проводив відкриті торги. У січні 2022 року перемогло адвокатське об’єднання "Еверлігал", хоча його пропозиція була менш вигідною, ніж у юридичної фірми "Аріо". Пропозицію конкурента відхилили, а його скарга до АМКУ не принесла результату.

Пропозицію "Аріо" відхилили

"Енергоатом" погодив ставку понад 20 тисяч гривень на годину

1 липня 2026 року "Енергоатом" підписав з адвокатським об’єднанням "Саєнко Харенко" рамкову угоду про надання юридичної допомоги наглядовій раді. Максимальна вартість — 30,8 млн грн. Розрахунок ведеться за фактично відпрацьований годинник.

Ставка залежить від фахівця. Година роботи партнера фірми коштує 16,8 тис. грн. без ПДВ, або 20 160 грн. з ПДВ. Серед описаних закупівель це найвища ставка.

Договір передбачає орієнтовно 2760 годин юридичної допомоги, у тому числі 302 години роботи партнерів. Середня вартість години незалежно від посади спеціаліста становить 11 161,7 грн із ПДВ.

"Нафтогаз" обрав фірму колишнього заступника глави Адміністрації президента

Наприкінці червня "Нафтогаз" уклав договір на юридичну допомогу наглядовій раді з адвокатським об’єднанням "Екво". За підсумками відкритих торгів максимальна вартість склала 7,3 млн грн за очікуваних 10 млн грн. Середня ставка за годину – 7670 грн.

Серед п’яти співзасновників фірми – Олексій Філатов, колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка, та Марія Нижник, яка раніше обіймала посаду заступника голови АМКУ. Назва компанії фігурувала у справі про корупцію в Антимонопольному комітеті.

За час роботи "Екво" виграло тендери "Нафтогазу України" на 21,2 млн. грн. За перші два квартали 2026 року фірма задекларувала 234,8 млн грн доходу та 23,4 млн грн чистого прибутку.

Як НБУ, "Енергоатом", "Нафтогаз" та "Укренерго" обирають юристів. Інфографіка "Телеграфа"

"Укренерго" знизило вартість контракту на відкритих торгах

Для представництва в одній із суперечок у Стокгольмському Арбітражному інституті "Укренерго" обрало адвокатське об’єднання "ЕЙ. ДЖІ. ЕЙ та Партнери". Завдяки конкуренції на відкритих торгах вартість вдалося знизити з очікуваних 14,8 млн. грн. до приблизно 6,2 млн. грн.

Тверда ціна договору – 6,22 млн. грн. До неї входять витрати юридичної фірми на залучення експертів, проживання, харчування, страхування та інші витрати. Гонорари арбітрів, судові та арбітражні збори "Укренерго" сплачує окремо.

Контракт передбачає до 1837 годин роботи при середній ставці 3408 грн з ПДВ. Також дозволено аванси та проміжні платежі – до 20% вартості відповідного етапу.

Як повідомляв "Телеграф", у червні 2026 року сховище, яке будував підрядник "Енергоатому", все ще не було готове. При цьому вартість контракту зросла з початкових 595 млн. до 883,4 млн. грн. Підрядник мав здати укриття до 25 грудня 2025 року. Ці дані показують масштаб інших витрат підприємства міста і дозволяють зіставити їх із юридичними контрактами. Проте йдеться про будівництво, а не про оплату юридичних послуг.