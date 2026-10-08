Найвразливіша частина Києва: хто ризикує залишитися без світла взимку

Якій частині столиці загрожує постійна нестача електрики і чому

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Лівий берег Києва ризикує зіткнутися з постійним дефіцитом електроенергії, якщо буде виведено з ладу три електроцентралі. У міжсезоння компенсувати втрату їх потужностей неможливо, тому енергопостачання цієї частини столиці особливо вразливе.

Про це у бліцінтерв’ю УНІАН розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, якщо буде виведено з ладу ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, на Лівобережжі Києва спостерігатиметься дефіцит генерації.

"Тоді на лівому березі буде стабільний дефіцит електроенергії. І це об’єктивна реальність, тому що у міжсезоння нічого збудувати неможливо, жодну додаткову електростанцію", — пояснив експерт.

Він підкреслив, що неможливо замінити велику кількість розподіленої генерації — більш гігавата потужності ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Тому енергопостачання лівого берега столиці насправді є найбільш ризикованим.

Геннадій Рябцев. Фото: Відкриті джерела

Також Рябцев пояснив, що впроваджені в Україні графіки відключень світла не пов’язані з пошкодженням потужностей, що генерують. На цей раз окупанти завдали ударів по інших важливих місцях в енергосистемі.

Нагадаємо, через російську атаку 8 жовтня в Києві вводяться аварійні відключення електроенергії. Відсутність світла спостерігається навіть у Комітетах Верховної Ради, а через низьку напругу в мережі зупиняється метро та інший громадський електротранспорт.