Херсон ожив під час "режиму тиші": що відбувається у місті та Олешках (фото, відео)

Припинення вогню триватиме до вечора 1 листопада

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На другий день "режиму тиші" на вулицях Херсона побільшало людей. Жителі гуляють і повертаються до повсякденних справ після постійних обстрілів. В окупованих Олешках за перші 30 годин припинення вогню не зафіксували жодного інциденту.

Про це повідомив у соцмережах уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, станом на 12:00 28 жовтня українська та російська сторони повністю дотримувалися досягнутих домовленостей.

Як змінився Херсон після припинення вогню

Представник омбудсмана Василь Донець поспілкувався з жителями Херсонщини. Вони просили його продовжувати роботу заради припинення вогню. Найчастішим побажанням, за словами Лубінця, було настання миру.

"Припинення вогню вплинуло на саме місто. Херсон, який постійно перебував під обстрілами, буквально ожив. На вулицях побільшало людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем", – зазначив Лубінець.

На фотографіях із Херсона – комунальники з трактором і причепом, прибирання рослинності біля площі та містяни біля торгових точок. Повсякденна робота триває поруч із будівлями із забитими вікнами та руйнуваннями.

Під час режиму тиші комунальники в Херсоні продовжують працювати/Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У Херсоні наводять лад поруч із зруйнованими будівлями/Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Омбудсман повідомив, що дотримання режиму тиші перевіряють і контролюють уже другий день. За його словами, можливість спокійно вийти на вулицю й далі залишається одним із головних бажань жителів Херсонщини.

Після припинення вогню на вулицях Херсона побільшало людей/Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Що відбувається в Олешках

Про відсутність інцидентів за перші 30 годин Лубінець повідомив уранці 28 жовтня. Він пов’язав дотримання домовленостей, зокрема, з постійною комунікацією з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою.

"Ми перебуваємо на зв’язку й координуємо виконання досягнутих домовленостей", – заявив Лубінець.

Про дотримання припинення вогню вранці 27 жовтня повідомляв і представник морської піхоти України Павло Дрогаль. За його словами, військові продовжують стежити за ситуацією та змінами оперативної обстановки. Підрозділи морської піхоти разом з іншими підрозділами Сил оборони вживають усіх заходів безпеки.

Для чого запровадили режим тиші та скільки він триватиме

Припинення вогню розпочалося 27 жовтня о 03:00 за київським часом – о 04:00 за московським – і триватиме до 22:59 1 листопада. Гуманітарна операція передбачає розмінування маршрутів, безпечний доступ до Олешок, доставку необхідних вантажів, оцінку потреб жителів і підготовку евакуації.

Переговори відбуваються за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп та її команди. Лубінець, який очолює переговорну групу з українського боку, подякував їй за особисту участь у гуманітарній місії, а команді – за підтримку та постійний зв’язок.

"Наша спільна мета – забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує", – наголосив Дмитро Лубінець.

Олешки позначені на карті як ключовий пункт гуманітарної операції

Допомога потрібна на тлі складної гуманітарної ситуації в місті. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале раніше повідомляв про нестачу продовольства і труднощі з доступом до медичної допомоги. До початку припинення вогню Сили оборони України доставили до Олешок безпілотниками близько 4 тонн продуктів.

Як повідомляв "Телеграф", жителі окупованих Олешок голодують. Волонтерка, яка народилася в місті, розповіла про часті пограбування з боку російських військових і становище жителів.