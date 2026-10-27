Олешки чи Алешки: як правильно називати місто на Херсонщині та звідки походить його назва

Коріння топоніма пов’язують із вільховими лісами й дніпровськими заплавами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Правильна українська назва міста на лівобережжі Херсонщини – Олешки. Варіант Алешки трапляється на російських імперських картах, а російська Вікіпедія навіть пише "Алёшки". Історія назви пов’язана з давнім Олешшям, заплавними лісами й козацькою Січчю.

Звідки походить назва Олешки

Назву пов’язують із вільхою та лісистою заболоченою місцевістю. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека розповідає, що історик Дмитро Яворницький у дослідженні, опублікованому 1884 року, пояснював корінь топоніма словами на позначення вільхи або заплавної місцевості біля води, вкритої чагарниками й дрібноліссям.

У X–XIII століттях у пониззі Дніпра існувало давньоруське місто-порт Олешшя. На італійських морських картах XIV–XV століть дельту Дніпра та лівобережну гавань позначали як Elice, Elicee, Ilexi або Olisa. Цей орієнтир знали генуезькі й венеційські мореплавці та купці. Дослідники припускають, що назви Уліски та Муліса у праці арабського географа XII століття аль-Ідрісі стосувалися саме цього поселення неподалік гирла Дніпра.

Саме це поселення могло пізніше дати назву урочищу Олешки та Січі, яка там виникла.

Козацька минувщина

У 1711–1728 роках в урочищі поблизу сучасних Олешок діяла Олешківська Січ – адміністративний і військовий осередок запорозьких козаків. Після її заснування місцевість регулярно з’являлася на військових і географічних картах. Підписи Олешки або Алешки могли позначати, як урочище так і козацьке укріплення.

Старовинні карти передавали українську назву міста як Olesky/ "Україна в ХVII ст", видана у Мюнхені 1940-і

Чому на деяких старих мапах написано "Алешки"

У XIX столітті місто було центром повіту Таврійської губернії – частини Російської імперії, тож і місцеві назви узагальнювались під російську граматику. Тож на військово-топографічних картах Шуберта Олешки позначені як Алешки. Ними вони і залишались в офіційній історії імперії аж з частиною радянського періоду.

На старовинних російських картах назву Олешки передавали як Алешки/ Карта Шуберта

Як місто стало Цюрупинськом і повернуло назву

У 1928 році радянська влада перейменувала місто на честь радянського діяча Олександра Цюрупи, який народився тут. Спочатку це було селище, яке назвали Цюрупинське, а 1956 року стало містом – Цюрупинськом. Водночас на німецьких військових картах періоду окупації 1941–1943 років досі траплялася назва Aleschki.

Історичну назву Олешки місту офіційно повернули у 2016 році в межах декомунізації. Українською слід писати саме так – із початковою літерою О.

"Телеграф" розповідав, що російські війська окупували Олешки 24 лютого 2022 року. Мешканці голодують, а знайти ліки майже неможливо. За інформацією Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, в Олешках і навколишніх населених пунктах можуть залишатися понад 6 тисяч людей, зокрема близько 200 дітей.