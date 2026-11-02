ВАКС відмовив у запиті до США для організації участі Горбуненка у справі Сенниченка

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Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні адвоката Антона Журавля про звернення до компетентних органів США для забезпечення дистанційної участі Олександра Горбуненка у справі Сенниченка.

На засіданні, що відбулося 28 жовтня, суд зазначив, що врахує документи, які підтверджують перебування обвинуваченого в установі ICE (Імміграційної та митної служби США) у зв’язку з імміграційним провадженням з 18 червня 2026 року.

Олександр Горбуненко є одним із обвинувачених у справі екс-голови Фонду Держмайна Дмитра Сенниченка.

Захист просив погодити дозволи на участь, забезпечити приміщення, обладнання, технічний супровід та ідентифікацію обвинуваченого. Також пропонувалося у разі неможливості такого способу з’ясувати причини та можливість іншого допустимого механізму.

У заяві американського адвоката, оголошеній судом, зазначено, що Горбуненко не може самостійно організувати підключення з установи тримання. Йдеться про відсутність можливості самому визначати час, обладнання та умови відеозв’язку.

Прокурор Юрій Лучків заперечував проти клопотання. Він вважав, що питання участі та належного зв’язку обвинувачений повинен вирішити самостійно.

Суд обґрунтував відмову тим, що запропонований механізм не передбачений застосованими ним положеннями законодавства та договору між Україною і США. Суд також охарактеризував звернення в частині з’ясування технічних умов як отримання консультації.

Захист у клопотанні наголошував на необхідності практичного сприяння компетентних органів, оскільки обвинувачений перебуває під вартою. Питання фактичної можливості його участі залишається предметом процесуальних звернень захисту.

Перебування у США в межах імміграційного провадження не є встановленням вини у справі, яку розглядає ВАКС.

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