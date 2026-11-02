ВАКС отказал в запросе в США для организации участия Горбуненко в деле Сенниченко

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Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве адвоката Антона Журавля об обращении в компетентные органы США для обеспечения дистанционного участия Александра Горбуненко в деле Сенниченко.

На состоявшемся 28 октября заседании суд отметил, что учтет документы, подтверждающие пребывание обвиняемого в учреждении ICE (Иммиграционной и таможенной службы США) в связи с иммиграционным производством с 18 июня 2026 года.

Александр Горбуненко является одним из обвиняемых по делу экс-главы Фонда Госимущества Дмитрия Сенниченко.

Защита просила согласовать разрешения на участие, обеспечить помещение, оборудование, техническое сопровождение и идентификацию обвиняемого. Также предлагалось при невозможности такого способа выяснить причины и возможность другого допустимого механизма.

В заявлении американского адвоката, объявленном судом, говорится, что Горбуненко не может самостоятельно организовать подключение из учреждения содержания. Речь идет об отсутствии возможности самому определять время, оборудование и условия видеосвязи.

Прокурор Юрий Лучков возражал против ходатайства. Он считал, что вопрос участия и связи обвиняемый должен решить самостоятельно.

Суд обосновал отказ тем, что предложенный механизм не предусмотрен применимыми им положениями законодательства и договора между Украиной и США. Суд также охарактеризовал обращение по части выяснения технических условий как получения консультации.

Защита в ходатайстве отмечала необходимость практического содействия компетентных органов, поскольку обвиняемый находится под стражей. Вопрос о фактической возможности его участия остается предметом процессуальных обращений защиты.

Пребывание в США в рамках иммиграционного производства не является установлением вины по делу, рассматриваемому ВАКС.

Больше о деле — на платформе "Дело Сенниченко".