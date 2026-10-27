Процесуальні порушення у справі Сенниченка можуть поставити під загрозу майбутній вирок — експерт

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Перебіг підготовчого провадження у справі колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка викликає занепокоєння щодо можливих процесуальних порушень, які за певних обставин можуть вплинути на законність майбутнього вироку.

Про це написав політичний експерт Тарас Загородній, проаналізувавши судовий розгляд у Вищому антикорупційному суді.

Автор зазначає, що справа охоплює десять обвинувачених, юридичну особу та епізоди, пов'язані з двома великими державними підприємствами. Такий масштаб вимагає особливої уваги до дотримання прав усіх учасників процесу.

Зокрема, труднощі виникли із залученням до засідань Олександра Горбуненка, який перебуває під вартою у США в межах міграційної процедури.

Його адвокат Антон Журавель повідомив суду, що підзахисний готовий долучатися до розгляду через відеоконференцію, однак не може самостійно організувати підключення. Для цього потрібна взаємодія з компетентними американськими органами.

Попри це, прокурорка Аліна Жовницька заперечувала проти запропонованого адвокатами порядку дистанційної участі обвинуваченого.

Окремо Загородній зупинився на її поясненнях щодо обізнаності про становище Горбуненка. За його словами, прокурорка заявила про відсутність офіційної інформації щодо тримання обвинуваченого під вартою, проте згодом назвала дату розгляду його справи у США — 19 листопада. Захист стверджує, що відповідних відомостей у поданих ним документах не було.

На думку експерта, прокуратура має пояснити свою позицію та запропонувати зрозумілий спосіб забезпечення присутності Горбуненка на засіданнях.

"Вирок має бути не тільки обґрунтованим, а й ухваленим з дотриманням належної процедури: істотні процесуальні порушення можуть стати підставою для його скасування", — наголосив Загородній.

Ще один аспект, який аналізує автор, — об'єднання в одному провадженні епізодів щодо Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

За твердженням захисту, приватні компанії "АГТ" та "Беланта", які фігурують у різних епізодах, не вели спільної фінансово-господарської діяльності. Водночас відсутність прямих комерційних зв'язків, зауважує експерт, сама по собі не свідчить про незаконність об'єднання. Важливо, щоб зв'язок між інкримінованими діями був належно обґрунтований.

Також автор закликав з'ясувати роль осіб, пов'язаних із "адміністративним модулем", згаданим у меморандумі від червня 2021 року. За версією захисту, цьому модулю передбачалася третина майбутнього економічного результату від домовленостей, пов'язаних із двома підприємствами.

Підсумовуючи, експерт наголосив: головне не те, як швидко справа перейде до розгляду по суті, а чи будуть дотримані всі вимоги закону, щоб остаточне судове рішення не опинилося під загрозою скасування.