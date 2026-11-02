Як в "АТБ" ставляться до "мисливців за уцінкою"? Співробітник розкрив правду

В цю категорію потрапляють лише придатні для вживання та безпечні продукти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Окрім знижок в "АТБ" існують уцінені товари — позиції, у яких закінчується термін придатності або деформовані продукти з пошкодженнями упаковки. Співробітники мережі з розумінням ставляться до покупців, які "полюють" на такі товари за зниженими цінами.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". Він зазначив, що покупці, які обирають уцінені товари, не викликають у персоналу особливої реакції.

За його словами, через складну фінансову ситуацію люди часто шукають знижки. До покупки уціненого товару покупці ставляться без забобонів.

Який товар потрапляє на уцінку в "АТБ"

Під уцінку потрапляє товар, який з тих чи інших причин вже не можна продавати за звичайною ціною. Найчастіше уцінку ставлять на позиції, у яких закінчується термін придатності. Також в цю категорію відносять продукти з пошкодженнями упаковки. При цьому ці товари цілком безпечні та придатні для вживання.

Коли в "АТБ" з'являється у продажу уцінений товар

Переоцінка товару відбувається щодня, переважно вранці. Тому покупці, які приходять до відкриття магазину або в перші ранкові години, мають найвищі шанси купити товари з категорії "уцінка".

"Але, якщо його (товар на уцінку — Ред.)знаходять посеред дня, то можуть і посеред дня уцінити", — розповів співробітник "АТБ".

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" йдуть на уцінку, а які — на списання. Співробітник торгової мережі пояснив, які продукти можуть продавати дешевше, а які прибирають з полиць.