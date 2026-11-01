Не викидають у сміття? Співробітник "АТБ" розкрив долю зіпсованих продуктів

За недотримання встановлених вимог працівникам загрожують серйозні наслідки

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У супермаркетах мережі "АТБ" є сувора процедура поводження з товарами, які більше не можна продавати. Порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків не тільки для керівництва, але і для всього персоналу магазину.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник торгової мережі, пояснивши, що відбувається з товарами, термін придатності яких минув.

Прострочення знищують разом із упаковкою

За словами працівника, виявлені прострочені товари в "АТБ" не можуть повторно потрапити до продажу. Після виявлення їх списують, потім повністю знищують. Причому утилізації підлягає як сам продукт, а й його упаковка.

Такий захід потрібний, щоб унеможливити повторне виставлення товару на полиці або його подальшу реалізацію.

У "АТБ" прострочення знищують разом із упаковкою. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Куди викидають зіпсовані продукти

Після списання продукцію відправляють до спеціальних закритих баків, призначених для конкретного магазину. Це не звичайні контейнери для сміття, куди покупці можуть викинути відходи.

Процес супроводжується внутрішньою звітністю. Таким чином мережа контролює рух товарів, які більше не придатні для продажу.

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Чому в магазинах стежать за простроченням

Як стверджує співробітник, реалізація продуктів з терміном придатності, що минув, може обернутися серйозними наслідками для всього колективу магазину. Тому дотримання процедури списання та знищення товарів перебуває під внутрішнім контролем.

Як повідомляв "Телеграф", у магазинах мережі "АТБ" не зберігають випічку, яку не продали до кінця зміни або закінчення терміну придатності, розповів співробітник. Після закриття магазину таку продукцію не залишають на зберігання для подальшого продажу. При цьому джерело не уточнило, як саме її утилізують.