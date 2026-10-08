Загинули десятки людей. Після удару по Краматорську в двох містах вводять суворі обмеження (фото)

Росія атакувала місто під час руху громадського транспорту

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Російський удар по Краматорську забрав життя щонайменше 30 людей та поранив ще 18. Після атаки влада вирішила зупинити роботу громадського транспорту в Краматорську та Слов’янську через різке погіршення безпекової ситуації.

Рішення ухвалили після влучання російської авіабомби в районі, де рухалися рейсові автобуси. Про це повідомив Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Через удар зупиняють транспорт

Голова Донецької ОВА заявив, що дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. За словами Філашкіна, через безпекову ситуацію, влада не хоче наражати на небезпеку пасажирів та водіїв.

"За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов’янська зараз понад усе", — заявив Філашкін.

У Краматорську та Слов’янську зупиняють рух громадського траспорту. Фото: VadymFilashkin/Telegram

Філашкін наголосив, що атака стала черговим ударом по цивільних.

"Росіяни прицільно б’ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей", — заявив голова ОВА.

Станом на 8 жовтня російські позиції залишаються приблизно за 10 кілометрів від Краматорська, свідчать дані карти DeepState. Приблизно така сама відстань від ворожих позицій і до Слов’янська.

Відстань від Краматорська до ворожих позицій станом на 8 жовтня 2026 року. Мапа DeepState

Відстань від Слов'янська до ворожих позицій станом на 8 жовтня 2026 року. Мапа DeepState

Росія вдарила по Краматорську

Як повідомили в Національній поліції України, близько 10:00 російські війська завдали удару керованою авіабомбою УМПБ Д-30 СН.

Боєприпас влучив на одній із вулиць Краматорська, де в цей час рухалися два рейсові автобуси. Пошкоджено обидва автобуси та багатоквартирний будинок.

Наслідки ворожого удару у Краматорську. Фото: Національна поліція України

Боєприпас влучив на одній із вулиць Краматорська. Фото: Національна поліція України

На місці працюють слідчо-оперативна група, парамедики, патрульні, рятувальники ДСНС та інші служби.

На місці працюють парамедики. Фото: Національна поліція України

На місці працюють парамедики. Фото: Національна поліція України

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія знищує Краматорськ. Як виглядає місто, у якому майже не залишилось людей — у репортажі Яна Доброносова.