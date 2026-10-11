Розбиті храми, спалені домівки та автобуси. Росіяни перетворюють Краматорськ на руїни (репортаж)

РФ, яка виправдовує повномасштабну війну бажанням захистити Донбас, просто рівняє його із землею

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Росіяни, які не можуть захопити Краматорськ, продовжують знищувати місто. Вони вбивають жителів, руйнують будинки та інфраструктуру та атакують транспорт.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав Краматорськ та показав, як він виглядає зараз. Місто затягнуте антидроновими сітками, однак вони не завжди рятують від ворожих безпілотників.

В місті намагаються виживати люди. Фото: Ян Доброносов

"Зуби дракона" у Краматорську. Фото: Ян Доброносов

Вулиці Краматорська всіяні уламками будівель, знищених ворогом. Фасади багатоповерхівок побиті, часто на них видно сліди масштабних пожеж. Росіяни закидують місто КАБами.

Дім, що вигорів після російського удару. Фото: Ян Доброносов

Зруйнована будівля. Фото: Ян Доброносов

На дорогах багато автівок, що згоріли, ворог атакує транспорт fpv-дронами. Показав Ян Доброносов і автобус, по якому вдарили росіяни, вбивши багато пасажирів.

Автобус, по якому вдарив ворог. Фото: Ян Доброносов

Спалена росіянами машина. Фото: Ян Доброносов

Також він зустрів у місті батьків з новонародженим сином. Пара розповіла, що планує виїзд з Краматорська.

Батьки з кількаденним сином. Фото: Ян Доброносов

Також росіяни пошкодили храм у Краматорську. На вулицях можна зустріти меморіальні таблички присвячені тим, кого ворог вбив просто у місті.

Росія вдарила по храму. Фото: Ян Доброносов

Зруйнована церква. Фото: Ян Доброносов

Меморіальна табличка посеред Краматорська. Фото: Ян Доброносов

Станом на 11 жовтня російські позиції залишаються приблизно за 10 кілометрів від Краматорська, свідчать дані карти DeepState. Ворог не має успіхів у напрямку міста, але практично щодня вбиває в ньому людей.

Відстань від Краматорська до ворожих позицій станом на 11 жовтня 2026 року. Мапа DeepState

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 11 жовтня росіяни пошкодили багатоповерхівку у Дніпрі. Постраждало четверо жителів, поранені діти.