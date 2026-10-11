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Розбиті храми, спалені домівки та автобуси. Росіяни перетворюють Краматорськ на руїни (репортаж)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Країна-терорист знищує місто та його жителів Новина оновлена 11 жовтня 2026, 09:58
Країна-терорист знищує місто та його жителів. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

РФ, яка виправдовує повномасштабну війну бажанням захистити Донбас, просто рівняє його із землею

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Росіяни, які не можуть захопити Краматорськ, продовжують знищувати місто. Вони вбивають жителів, руйнують будинки та інфраструктуру та атакують транспорт.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав Краматорськ та показав, як він виглядає зараз. Місто затягнуте антидроновими сітками, однак вони не завжди рятують від ворожих безпілотників.

Краматорськ 10.10.2026
В місті намагаються виживати люди. Фото: Ян Доброносов
Краматорськ 10.10.2026
"Зуби дракона" у Краматорську. Фото: Ян Доброносов

Вулиці Краматорська всіяні уламками будівель, знищених ворогом. Фасади багатоповерхівок побиті, часто на них видно сліди масштабних пожеж. Росіяни закидують місто КАБами.

Краматорськ 10.10.2026
Дім, що вигорів після російського удару. Фото: Ян Доброносов
Краматорськ 10.10.2026
Зруйнована будівля. Фото: Ян Доброносов

На дорогах багато автівок, що згоріли, ворог атакує транспорт fpv-дронами. Показав Ян Доброносов і автобус, по якому вдарили росіяни, вбивши багато пасажирів.

Краматорськ 10.10.2026
Автобус, по якому вдарив ворог. Фото: Ян Доброносов
Краматорськ 10.10.2026
Спалена росіянами машина. Фото: Ян Доброносов

Також він зустрів у місті батьків з новонародженим сином. Пара розповіла, що планує виїзд з Краматорська.

Краматорськ 10.10.2026
Батьки з кількаденним сином. Фото: Ян Доброносов

Також росіяни пошкодили храм у Краматорську. На вулицях можна зустріти меморіальні таблички присвячені тим, кого ворог вбив просто у місті.

Краматорськ 10.10.2026
Росія вдарила по храму. Фото: Ян Доброносов
Краматорськ 10.10.2026
Зруйнована церква. Фото: Ян Доброносов
Краматорськ 10.10.2026
Меморіальна табличка посеред Краматорська. Фото: Ян Доброносов

Станом на 11 жовтня російські позиції залишаються приблизно за 10 кілометрів від Краматорська, свідчать дані карти DeepState. Ворог не має успіхів у напрямку міста, але практично щодня вбиває в ньому людей.

Відстань від Краматорська до ворожих позицій станом на 11 жовтня 2026 року. Мапа DeepState
Відстань від Краматорська до ворожих позицій станом на 11 жовтня 2026 року. Мапа DeepState

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 11 жовтня росіяни пошкодили багатоповерхівку у Дніпрі. Постраждало четверо жителів, поранені діти.

Теги:
#Фото #Краматорськ #Відео #Ян Доброносов