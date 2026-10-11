Розбиті храми, спалені домівки та автобуси. Росіяни перетворюють Краматорськ на руїни (репортаж)
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Росіяни, які не можуть захопити Краматорськ, продовжують знищувати місто. Вони вбивають жителів, руйнують будинки та інфраструктуру та атакують транспорт.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав Краматорськ та показав, як він виглядає зараз. Місто затягнуте антидроновими сітками, однак вони не завжди рятують від ворожих безпілотників.
Вулиці Краматорська всіяні уламками будівель, знищених ворогом. Фасади багатоповерхівок побиті, часто на них видно сліди масштабних пожеж. Росіяни закидують місто КАБами.
На дорогах багато автівок, що згоріли, ворог атакує транспорт fpv-дронами. Показав Ян Доброносов і автобус, по якому вдарили росіяни, вбивши багато пасажирів.
Також він зустрів у місті батьків з новонародженим сином. Пара розповіла, що планує виїзд з Краматорська.
Також росіяни пошкодили храм у Краматорську. На вулицях можна зустріти меморіальні таблички присвячені тим, кого ворог вбив просто у місті.
Станом на 11 жовтня російські позиції залишаються приблизно за 10 кілометрів від Краматорська, свідчать дані карти DeepState. Ворог не має успіхів у напрямку міста, але практично щодня вбиває в ньому людей.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 11 жовтня росіяни пошкодили багатоповерхівку у Дніпрі. Постраждало четверо жителів, поранені діти.