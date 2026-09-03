Росія знищує Краматорськ: як виглядає місто, у якому майже не залишилось людей (репортаж Яна Доброносова)

Ворожа армія намагається зробити місто непридатним для життя

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Краматорськ продовжує страждати від терористичних ударів російських військ. Ворог нещадно обстрілює житлові будинки, магазини та іншу цивільну інфраструктуру, а над вулицями постійно кружляють FPV-дрони.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував в цьому місті. На фото він показав, як виглядають вулиці після ворожих атак та як виживають нечисленні місцеві жителі, які там залишились.

Станом на 3 вересня від російських позицій до Краматорська залишається трохи більше 16 кілометрів. Попри це ворог постійно завдає невибіркових терористичних ударів від яких страждають як українські військові, так місцеві жителі.

Відстань від Краматорська до ворожих позицій станом на 3 вересня 2026 року. Мапа DeepState

Вулиці міста всіяні уламками будівель, знищених росіянами. На фасадах багатоповерхівок помітні сліди масштабних пожеж.

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Попри встановлені на вулицях антидронові сітки, ворожі FPV-дрони літають над містом шукаючи нову жертву. Окрім цього росіяни застосовують і більш потужні озброєння для ударів.

Вулиці міста затягнуті антидроновими сітками. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Попри небезпеку місцеві жителі, які ще залишаються в місті намагаються жити далі. Люди навіть знаходять час, щоб посидіти на свіжому повітрі.

Місцеві жителі намагаються жити попри всі небезпеки. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Місцеві жителі намагаються жити попри всі небезпеки. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Місцеві жителі намагаються жити попри всі небезпеки. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На вулицях багато корпусів автомобілів, що згоріли. Також місцями помітні стихійні меморіали на честь містян, яких вбили росіяни.

На вулицях міста стоять згорівші автомобілі. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На вулицях міста стоять згорівші автомобілі. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Меморіал вбитому росіянами хлопцю на вулиці Краматорська. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На будівлях помітні сліди ворожих обстрілів. Здається, що в місті не залишилось жодного цілого вікна. Окрім того, росіяни знищують продуктові магазини та аптеки.

Росіяни без розбору обстрілюють місто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни без розбору обстрілюють місто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни знищують цивільну інфраструктуру міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Попри всі небезпеки українські військові продовжують захищати місто. А на клумбах в центрі міста цвітуть троянди та гордо розвивається український прапор.

Українські воїни тримають позиції. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В центрі міста цвітуть троянди. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Якщо ви давно не були в Краматорську, то впізнати місто буде важко. Ворог знищує все навколо. Людей практично не залишилося. За сьогоднішній час роботи разів десять доводилося ховатися від ворожих FPV-дронів", — розповів Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про те, як проходили урочистості до 35-річчя Незалежності України.