Постернак заявив про подвійні стандарти українського антикору: викривають корупцію, але самі економлять на податках

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Політичний експерт Олег Постернак розкритикував українське антикорупційне середовище через практики податкової оптимізації, використання ФОПів та питання несплати військового збору. На його думку, це свідчить про глибоку кризу доброчесності серед тих, хто публічно виступає за прозорість державних фінансів.

"Український офіційний і неофіційний антикор давно перебуває у глибокій "кризі доброчесності" — вважає Постернак.

Експерт вважає, що представники антикорупційного середовища демонструють подвійні стандарти, коли йдеться про власні доходи та виконання податкових зобов'язань.

"Чергове підтвердження вищості та окремішності анти-корупційної касти – це їх спосіб заробляти гроші і сплачувати податки", — ствержджує експерт.

За оцінкою Постернака, особливої уваги заслуговує використання схем із ФОПами для мінімізації податків. Він критикує ситуацію, коли активісти проводять семінари, беруть участь в ефірах та авторських програмах із викриттями корупції, але водночас, за його твердженням, самі недоплачують кошти державі.

Окремо експерт наголосив на питанні військового збору.

"І найбільш цинічно, що ці ж "активісти", розповідаючи про підтримку армії не сплачують і військовий збір" — написав експерт.

Постернак вважає, що подібна розбіжність між публічними заявами про підтримку України та практиками виконання фінансових зобов'язань ставить під питання послідовність принципів, які декларує антикорупційне середовище.

На його думку, боротьба з корупцією має починатися з дотримання тих самих стандартів доброчесності, яких активісти вимагають від інших.