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Дитина буцала крила дрона ногами: уламки БпЛА впали просто біля школи в Києві (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
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Сюрреалістичні реалії дитинства під час війни Новина оновлена 09 листопада 2026, 13:41
Сюрреалістичні реалії дитинства під час війни. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

На щастя, всі цілі, обійшлося без руйнувань та вогню

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Уламки російського реактивного безпілотника впали просто на шкільний спортивний майданчик у Деснянському районі Києва. Ворог атакував столицю безпілотниками у час, коли діти перебували у школі, після 11:30 у понеділок, 9 листопада.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля школи, де сталося падіння фрагментів ворожого дрона. На щастя, сама школа ціла, займання та руйнувань немає, уточнили в ДСНС.

Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
Крила російського дрона на шкільному подвір'ї. Фото: Ян Доброносов
Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
На місце прибула поліція. Фото: Ян Доброносов

Частина дітей перебувала у навчальному закладі, інші — на дистанційному навчанні. Як розповів один з учнів, який був на онлайні в момент атаки, у нього вдома вибило двері. Розповідаючи це, хлопчик копав ногами уламки безпілотника.

На місце прибула поліція. Фрагменти дрона зі шкільного стадіону прибрали. Деякі школярі спостерігали це з вулиці, а менші дивилися з вікон, знімали на телефони та махали поліціянтам та нашому фотокореспонденту.

Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
Цей кадр протсо розбиває серце. Фото: Ян Доброносов
Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
Діти знімали те, що відбувається, на телефони. Фото: Ян Доброносов
Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
Дехто спостерігав за роботою поліції зблизька. Фото: Ян Доброносов
Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
Уламки прибрали. Фото: Ян Доброносов
Уламки дрона впали біля школи у Києві 9.11.2026
В одного з дітей вдома винесло двері. Фото: Ян Доброносов

Падіння уламків безпілотників на відкритій території біля школи підтвердив також мер Києва Віталій Кличко. Перед вибухом Повітряні Сили попереджали про рух російських реактивних безпілотників на Київ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 9 листопада у Києві почали діяти резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Це розвантажить переправи та оптимізує потоки транспорту.

Теги:
#Школа #Безпілотник #Атака #Ян Доброносов