Постернак заявил о двойных стандартах украинского антикора: разоблачают коррупцию, но сами экономят на налогах

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Политический эксперт Олег Постернак подверг критике украинскую антикоррупционную среду из-за практики налоговой оптимизации, использования ФЛП и вопроса неуплаты военного сбора. По его мнению, это свидетельствует о глубоком кризисе добродетели среди публично выступающих за прозрачность государственных финансов.

"Украинский официальный и неофициальный антикор давно находится в глубоком "кризисе добродетели" — считает Постернак.

Эксперт считает, что представители антикоррупционной среды демонстрируют двойные стандарты, когда речь идет о собственных доходах и исполнении налоговых обязательств.

"Очередное подтверждение превосходства и отдельности антикоррупционной касты — это их способ зарабатывать деньги и платить налоги", — утверждает эксперт.

По оценке Постернака особого внимания заслуживает использование схем с ФЛПами для минимизации налогов. Он критикует ситуацию, когда активисты проводят семинары, участвуют в эфирах и авторских программах с разоблачениями коррупции, но, по его утверждению, сами недоплачивают средства государству.

Отдельно эксперт отметил вопрос военного сбора.

"И наиболее цинично, что эти же "активисты", рассказывая о поддержке армии, не платят и военный сбор" — написал эксперт.

Постернак считает, что подобное расхождение между публичными заявлениями о поддержке Украины и практиками выполнения финансовых обязательств ставит под вопрос последовательность принципов, декларируемых антикоррупционной средой.

По его мнению, борьба с коррупцией должна начинаться с соблюдения тех же стандартов добродетели, которых активисты требуют от других.