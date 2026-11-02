Від мішка грошей до податкових претензій: Постернак звернувся до Шабуніна

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Політичний експерт Олег Постернак прокоментував інформацію про можливі податкові порушення з боку Центру протидії корупції (ЦПК). За його словами, йдеться про схему із залученням 199 фізичних осіб підприємці (ФОП), через яку організація могла заощадити близько 22,6 млн грн на податках під час повномасштабної війни.

У своєму дописі у Facebook Постернак згадав відео 2018 року, на якому голова ЦПК Віталій Шабунін ходив вулицями Житомира з прозорим мішком грошей. Тоді, за словами Шабуніна, у ньому було майже 2,9 млн грн — таким чином він демонстрував обсяг податків, які сплачують українці, та наголошував на необхідності контролю за використанням бюджетних коштів.

Постернак провів паралель між цим відео та нинішньою ситуацією. Він зазначив, що сума у 22,6 млн грн приблизно дорівнює вартості восьми таким умовних "мішків".

Також експерт послався на інформації, оприлюднену депутатом Данилом Гетманцевим, щодо діяльності ЦПК та використання 199 ФОПів.

Водночас наведені Постернаком дані та оцінки є його коментарем до оприлюдненої інформації. Самі твердження про податкову схему та суму несплачених податків потребують окремого підтвердження відповідними документами та позицією Центру протидії корупції.