Встигніть до кінця дня: в "АТБ" популярну хімію продають на 150 грн дешевше

На одній упаковці акційного порошку можна заощадити 141,30 грн

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В українських супермаркетах покупці можуть знайти чимало вигідних пропозицій на товари для дому та побутову хімію. Зокрема, в "АТБ" зараз діють знижки на популярні засоби для прання та прибирання.

Які товари можна придбати дешевше та скільки вдасться заощадити, розповідає "Телеграф". Серед акційних пропозицій є пральні порошки, капсули, кондиціонери для білизни та засоби для очищення поверхонь.

Більше подробиць у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Зокрема, пральний порошок Tide Aqua Puder Color вагою 2,1 кг продають за 282,50 грн замість 423,80 грн. Завдяки знижці покупці заощадять 141,30 грн на одній упаковці.

Порошок Tide Aqua Puder Color продають за 282,50 грн замість 423,80 грн

Що ще взяти з хімії

Кондиціонери Lenor "Пробудження весни" об’ємом 0,987 л, "Орхідея та ваніль" і "Букет квітів" об’ємом 0,798 л продають по 127,50 грн замість 255,40 грн.

Універсальний засіб Persil Discs у капсулах, 13 штук в упаковці, подешевшав на 45% – із 472,40 грн до 258,50 грн. Рідкий засіб Ariel Color об’ємом 1,125 л пропонують за 298,90 грн замість 541,50 грн, зі знижкою 44%.

Для прибирання підлоги та стін є Mr. Proper "Ранкова роса/Лимон" об’ємом 1,5 л за 162,90 грн. Порошок Gala Aqua Puder Color "Французький аромат" вагою 3 кг коштує 301,00 грн, а універсальний кисневий плямовивідник Wells Natural вагою 1 кг – 98,90 грн.

Акційна добірка охоплює кондиціонери, капсули для прання та плямовивідник

Як повідомляв "Телеграф", у мережі "АТБ" 13 листопада продаватимуть тунець за 30,90 грн замість 62,50 грн за банку 165 г.