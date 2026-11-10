Як провітрювати квартиру взимку, щоб не втрачати тепло: запам’ятайте це правило

Тривале провітрювання через прочинене вікно охолоджує навколишні поверхні й збільшує витрати енергії на обігрів

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У холодну пору вікна краще відчиняти навстіж на короткий час. Так повітря в кімнатах швидко оновлюється, а стіни, підлога та меблі не встигають надмірно охолонути.

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Як застосовувати правило 5-10-15 під час опалювального сезону, розповідає "fakt.pl". Метод передбачає короткі інтенсивні провітрювання, тривалість яких залежить від температури надворі.

За температури 0 °C або нижче орієнтир – 5 хвилин, від 0 до 10 °C – 10 хвилин, від 10 до 15 °C – 5 хвилин. Велика різниця між температурою в кімнаті й надворі прискорює повітрообмін, тому в мороз вікна тримають відкритими менше часу.

Відкидати стулку надовго менш ефективно: повітря змінюється повільніше, а ділянка біля вікна тривалий час охолоджується. Щоб повернути кімнаті попередню температуру, знадобиться більше енергії. Якщо планування й умови дозволяють, під час короткого провітрювання створіть протяг.

Перед відкриванням вікон прикрутіть термостатичні клапани на радіаторах, щоб вони не реагували на короткочасне похолодання. Провітрюйте кілька разів на день, особливо після приготування їжі, душу чи купання та сушіння білизни: це допомагає прибрати зайву вологу й зменшує ризик появи цвілі.

Перед провітрюванням прикручують клапани радіаторів, щоб ті не реагували на похолодання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", як краще провітрювати квартиру – навстіж чи через кватирку.