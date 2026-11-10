Дело Осипова: борьба с преступностью или война между силовиками?

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Операция "Карфаген" и обыски у чиновников СБУ вызывают немало вопросов. И главное из них – что это? Борьба с преступностью или очередной этап войны между правоохранительными органами? Об этом написал в своем Фейсбуке политолог Владимир Цыбулько.

Он напомнил, что в июле 2025 года СБУ, ДБР и Офис Генпрокурора проводили масштабные обыски и задержания работников НАБУ, в сентябре 2026 года тогдашний Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу, а теперь уже НАБУ и САП связывали с операциями против антикоррупционных органов.

"Все это очень напоминает затяжной конфликт между силовиками. И общество имеет право знать, связаны ли между собой эти события и не используются ли уголовные дела для давления одних правоохранительных органов на другие. Есть и другой важный вопрос. Когда именно следствие узнало о возможной причастности должностных лиц СБУ к преступлениям группы Осипова? Если отдельные эпизоды документировались годами, почему преступную деятельность не остановили раньше? Можно ли было предотвратить новые случаи мошенничества, наркоторговли и других преступлений?" — спрашивает Цыбулько.

Однако, по его мнению, по всем этим конфликтам нельзя забывать о самих преступлениях: "Если правоохранители действительно прикрывали мошеннические колл-центры, наркоторговлю и другую незаконную деятельность, они должны отвечать перед законом независимо от должностей и званий. Но так же законно и честно должны действовать те, кто их расследует. Руководство НАБУ, САП, СБУ, ГБР и Генеральной прокуратуры должно предоставить общественности четкие разъяснения по этим делам. Разумеется, без раскрытия секретов расследования. Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко также должен объяснить свои решения. Необходима и независимая проверка работы антикоррупционных органов", — пишет эксперт.