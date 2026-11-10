Фото з обшуків на Київщині стали мемом: 5 помилок, які перетворили інтер'єр на "Пшонка-стайл"

Масштабні розписи з античними містами та кораблями створюють радше атмосферу аквапарку 90-х, ніж палацу

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Активіст та волонтер Сергій Стерненко показав фото з обшуків у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергообʼєктів на Київщині. Інтер'єри вражають показною розкішшю та несмаком.

"Телеграф" розбирався, які помилки у дизайні роблять інтер'єр, в який вкладено величезні кошти, "іконою" відсутності смаку. Виділили п'ять основних елементів цієї естетичної катастрофи.

"Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися "царські" інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce", — написав Стерненко.

Дорогий декор не гарантує вишуканого інтер’єру. Коли позолота, дзеркала, розписи й химерні скульптури змагаються за увагу, житло втрачає затишок і стає схожим на театральну декорацію. Впадає в око бажання підкреслити статус через надлишок оздоблення замість пропорцій, стриманості та якості матеріалів.

Несправжня класика та настінні ілюзії

Перша помилка – перенасичення гіпертрофованою "класикою". Античні колони посеред звичайної кімнати, важка позолота, стельова ліпнина й візерунчасті шпалери "під оксамит" створюють ефект бутафорії. Особливо виразно це помітно, коли елементи палацового бароко чи рококо намагаються втиснути в сучасний простір: декор починає переважати над самою архітектурою.

Друга помилка – псевдохудожні розписи та розписи-ілюзії. Давньогрецькі міста на стінах, кораблі біля басейну та фрески на стелі вітальні додають ще один шар декоративної перевантаженості. Таке оформлення виглядає застарілим і візуально здешевлює приміщення. Замість бажаного палацового настрою виникає асоціація з провінційним рестораном.

Приміщення схоже на музей. Фото: t.me/ssternenko

Розписи на стіні виглядають дешево. Фото: t.me/ssternenko

Дзеркала, чорний глянець і "зоряне небо"

Третя помилка – надлишок дзеркальних і темних глянцевих поверхонь. Чорний глянець, темний мармур, дзеркальні стіни та підсвічування "зоряне небо", зібрані разом, перетворюють санвузол або кімнату на подобу похмурого нічного клубу. Кожна поверхня відбиває світло й сусідні предмети, примножуючи кількість візуальних подразників.

Атмосфера нічного клубу. Фото: t.me/ssternenko

У дзеркальних коридорах зі світлодіодними стрічками цей ефект посилюється: відображення накладаються одне на одне й дезорієнтують. Химерна чорна сантехніка додає видовищності, але вся композиція працює як атракціон. Домашній простір поступається місцем декорації, у якій важко відчути спокій.

Античні мотиви поруч із гротескним декором

Четверта помилка – поєднання декоративних елементів, які суперечать одне одному. Погруддя в балаклавах серед античних мотивів або крокодили як центральний образ басейну створюють відчуття абсурдної суміші. Екзотичність такого оформлення привертає увагу, проте не робить інтер’єр цілісним.

Крокодил прикрашає басейн. Фото: t.me/ssternenko

Дивні скульптури. Фото: t.me/ssternenko

Коли кожен предмет претендує на роль головного акценту, між ними починається боротьба. Античність, провокаційний арт і незвичний декор басейну тягнуть простір у різні боки. Мистецтво, яке доповнює архітектуру, не потребує такого змагання: його присутність має сенс у загальній композиції, а не тільки як привід здивувати гостей.

Особистий портрет у палацовій рамі

П’ята помилка – демонстративне самозамилування в оформленні портретів. Велике зображення власника в масивній позолоченій рамі з бароковими візерунками перетягує увагу з кімнати на її господаря. На тлі золотого ліплення такий портрет стає знаком показного самозвеличення.

Ймовірно, портрет власника цього "палацу". Фото: t.me/ssternenko

Саме поєднання масштабу, пишної рами й насиченого оздоблення створює комічний ефект "палацової картини". Замість вишуканого особистого акценту виходить демонстрація власної значущості, підсилена кожним завитком позолоти.

Зазначимо, компанії, фото з обшуків яких показав Стерненко, це підрядники будівництва захисту енергообʼєктів у Київській області, які отримали на це близько 1,8 млрд грн. Гроші поділили між собою учасники схеми, написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Сергій Болвінов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що квартира "Пшонка-стайл" майже за мільйон в Одесі вразила українців. Жартома питали, чи входять у ціну кріпаки.