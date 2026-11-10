Фото з обшуків на Київщині стали мемом: 5 помилок, які перетворили інтер'єр на "Пшонка-стайл"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Масштабні розписи з античними містами та кораблями створюють радше атмосферу аквапарку 90-х, ніж палацу
Активіст та волонтер Сергій Стерненко показав фото з обшуків у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергообʼєктів на Київщині. Інтер'єри вражають показною розкішшю та несмаком.
"Телеграф" розбирався, які помилки у дизайні роблять інтер'єр, в який вкладено величезні кошти, "іконою" відсутності смаку. Виділили п'ять основних елементів цієї естетичної катастрофи.
"Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися "царські" інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce", — написав Стерненко.
Дорогий декор не гарантує вишуканого інтер’єру. Коли позолота, дзеркала, розписи й химерні скульптури змагаються за увагу, житло втрачає затишок і стає схожим на театральну декорацію. Впадає в око бажання підкреслити статус через надлишок оздоблення замість пропорцій, стриманості та якості матеріалів.
Несправжня класика та настінні ілюзії
Перша помилка – перенасичення гіпертрофованою "класикою". Античні колони посеред звичайної кімнати, важка позолота, стельова ліпнина й візерунчасті шпалери "під оксамит" створюють ефект бутафорії. Особливо виразно це помітно, коли елементи палацового бароко чи рококо намагаються втиснути в сучасний простір: декор починає переважати над самою архітектурою.
Друга помилка – псевдохудожні розписи та розписи-ілюзії. Давньогрецькі міста на стінах, кораблі біля басейну та фрески на стелі вітальні додають ще один шар декоративної перевантаженості. Таке оформлення виглядає застарілим і візуально здешевлює приміщення. Замість бажаного палацового настрою виникає асоціація з провінційним рестораном.
Дзеркала, чорний глянець і "зоряне небо"
Третя помилка – надлишок дзеркальних і темних глянцевих поверхонь. Чорний глянець, темний мармур, дзеркальні стіни та підсвічування "зоряне небо", зібрані разом, перетворюють санвузол або кімнату на подобу похмурого нічного клубу. Кожна поверхня відбиває світло й сусідні предмети, примножуючи кількість візуальних подразників.
У дзеркальних коридорах зі світлодіодними стрічками цей ефект посилюється: відображення накладаються одне на одне й дезорієнтують. Химерна чорна сантехніка додає видовищності, але вся композиція працює як атракціон. Домашній простір поступається місцем декорації, у якій важко відчути спокій.
Античні мотиви поруч із гротескним декором
Четверта помилка – поєднання декоративних елементів, які суперечать одне одному. Погруддя в балаклавах серед античних мотивів або крокодили як центральний образ басейну створюють відчуття абсурдної суміші. Екзотичність такого оформлення привертає увагу, проте не робить інтер’єр цілісним.
Коли кожен предмет претендує на роль головного акценту, між ними починається боротьба. Античність, провокаційний арт і незвичний декор басейну тягнуть простір у різні боки. Мистецтво, яке доповнює архітектуру, не потребує такого змагання: його присутність має сенс у загальній композиції, а не тільки як привід здивувати гостей.
Особистий портрет у палацовій рамі
П’ята помилка – демонстративне самозамилування в оформленні портретів. Велике зображення власника в масивній позолоченій рамі з бароковими візерунками перетягує увагу з кімнати на її господаря. На тлі золотого ліплення такий портрет стає знаком показного самозвеличення.
Саме поєднання масштабу, пишної рами й насиченого оздоблення створює комічний ефект "палацової картини". Замість вишуканого особистого акценту виходить демонстрація власної значущості, підсилена кожним завитком позолоти.
Зазначимо, компанії, фото з обшуків яких показав Стерненко, це підрядники будівництва захисту енергообʼєктів у Київській області, які отримали на це близько 1,8 млрд грн. Гроші поділили між собою учасники схеми, написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Сергій Болвінов.
Раніше "Телеграф" розповідав, що квартира "Пшонка-стайл" майже за мільйон в Одесі вразила українців. Жартома питали, чи входять у ціну кріпаки.