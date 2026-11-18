Після 37-го "Рамштайну" постало питання забезпечення артилерії боєприпасами

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На фронті спостерігається дефіцит артилерійських боєприпасів. На одну гармату припадає близько двох снарядів на добу.

Про дефіцит артилерійських боєприпасів після 37-го засідання у форматі "Рамштайн" повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова. За її словами, найбільше на фронті бракує далекобійних 155-мм снарядів.

"Зараз на фронті помітний дефіцит: приблизно два снаряди на гармату на добу. Не думаю, що це нормально. Не думають так і артилеристи. Далекобійні 29–36+ км — серед найдефіцитніших. І це ще не зима з розширеною кіл-зоною", - пише Юлія Кирієнко-Мерінова.

За її даними, на 37-му "Рамштайні" внески партнерів на артилерію були скромнішими на тлі акценту на протиповітряній обороні, дронах і PURL. Саме на ці напрями припала основна увага, тоді як потреба в артилерійських боєприпасах залишається гострою.

"Звісно, що захист неба зараз необхідний. Але якщо артилерію системно тримати на другому плані — фронт це відчує вже наступного року. Але зафіксую на всяк випадок: серед пріоритетних снарядів на наступний рік і 155 мм з дальністю стрільби з 29 км до 36 км та вони ж понад 36 км", - резюмувала журналістка.