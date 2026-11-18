После 37-го "Рамштайна" встал вопрос обеспечения артиллерии боеприпасами

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На фронте наблюдается дефицит артиллерийских боеприпасов. На одну пушку приходится около двух снарядов в сутки.

О дефиците артиллерийских боеприпасов после 37-го заседания в формате "Рамштайн" сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова. По ее словам, больше всего на фронте не хватает дальнобойных 155-мм снарядов.

"Сейчас на фронте заметен дефицит: примерно два снаряда на пушку в сутки. Не думаю, что это нормально. Артиллеристы тоже так не думают. Дальнобойные 29–36+ км – среди самых дефицитных. И это еще не зима с расширенной килл-зоной", – пишет Юлия Кириенко-Меринова.

По ее данным, на 37-м "Рамштайне" вклады партнеров на артиллерию были скромнее на фоне акцента на противовоздушной обороне, дронах и PURL. Именно этим направлениям уделили основное внимание, тогда как потребность в артиллерийских боеприпасах остается острой.

"Конечно, защита неба сейчас необходима. Но если систематически держать артиллерию на втором плане, фронт почувствует это уже в следующем году. Но на всякий случай зафиксирую: среди приоритетных снарядов на следующий год есть и 155-мм с дальностью стрельбы от 29 км до 36 км, а также свыше 36 км", – подытожила журналистка.