Відстрочка по догляду за бабусею. Хто і як може оформити, докладна інструкція

Потрібно зібрати чимало документів, розповідаємо які саме

У зв'язку з посиленням мобілізації та війною в Україні, загострилася потреба у приведенні до ладу усіх документів. Військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за літніми батьками, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Проте для цього потрібно мати не лише літніх батьків, а ще й відповідні документи. Краще заздалегідь потурбуватися про бюрократію, аби не мати проблем із законом.

Документи для оформлення відстрочки

Для оформлення відстрочки військовозобов'язаний повинен надати документи, які підтверджують здійснення постійного догляду за родичем людиною похилого віку. Це можуть бути:

Довідка про наявність інвалідності I або II групи;

Довідка про наявність когнітивних порушень ;

; Довідка про наявність невиліковних захворюван ь, які порушують функції організму так, що стає неможливо самостійно обслуговувати себе;

ь, які порушують функції організму так, що стає неможливо самостійно обслуговувати себе; Довідка про наявність тяжких захворювань, що не встановлені як інвалідність.

Якщо мати чи батько старші 80 років, але не мають інвалідності, то догляд отримати не вдасться.

Треба подати довідку про місце реєстрації доглядача, особи, яка потребує догляду — якщо їх місце реєстрації відмінне від місця фактичного проживання.

Військовозобов'язаний повинен подати заяву на ім’я голови комісії районного або міського ТЦК, до якої потрібно додати документи, що підтверджують здійснення постійного догляду. Заява повинна бути подана протягом семи днів з дати подачі.

Хто може отримати відстрочку

Догляд — не опіка. Він встановлюється над людьми, які потребують стороннього догляду у зв’язку зі станом здоров’я чи інвалідністю. Для догляду треба висновок МСЕК або лікарської комісії.

Догляд можна здійснювати тільки за членами сім’ї. Важливо, що обов’язковим є спільне проживання (ч. 6 статті 13 ЗУ "Про соціальні послуги").

Пояснення адвоката

Також законодавство дозволяє встановити постійний догляд за батьками дружини, розповідає у своїх соцмережах адвокат Олександр Пересоляк.

"Дружина повинна сама потребувати догляду, або вона померла, або зникла безвісти. В такому випадку можна претендувати на оформлення відстрочки. Але цього замало, потрібно ще, аби батько або матір дружини не мали інших осіб працездатного віку. Адже за законом, ті родичі зобов’язані її доглядати", — каже Пересоляк.

У такому випадку чоловік дружини зможе отримати право на відстрочку від мобілізації.

"Телеграф" повідомляв, що від мобілізації звільняються працівники, які працюють по деяких грантах. Підприємства, які підпадають під ці умови, можуть забронювати усіх військовозобов’язаних чоловіків.