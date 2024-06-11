Отсрочка по уходу за бабушкой. Кто и как может оформить, подробная инструкция

Нужно собрать немало документов, рассказываем какие именно

В связи с усилением мобилизации и войной в Украине, обострилась потребность в приведении в порядок всех документов. Военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за пожилыми родителями, могут получить отсрочку от мобилизации.

Однако для этого нужно иметь не только пожилых родителей, но и соответствующие документы. Лучше заранее позаботиться о бюрократии, чтобы не испытывать проблем с законом.

Документы для оформления отсрочки

Для оформления отсрочки военнообязанный должен предоставить документы, подтверждающие осуществление постоянного ухода за родственником пожилого человека. Это могут быть:

справка о наличии инвалидности I или II группы;

Справка о наличии когнитивных нарушений ;

; Справка о наличии неизлечимых заболеваний , нарушающих функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя;

, нарушающих функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя; Справка о наличии тяжелых заболеваний, не установленных как инвалидность.

Если мать или отец старше 80 лет, но не имеющие инвалидности, то уход получить не удастся.

Нужно подать справку о месте регистрации смотрителя, нуждающегося в лице — если их место регистрации отличное от места фактического проживания.

Военнообязанный должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, к которому нужно добавить документы, подтверждающие постоянный уход. Заявление должно быть подано в течение семи дней с даты подачи.

Кто может получить отсрочку

Уход – не опека. Он устанавливается над людьми, нуждающимися в постороннем уходе в связи с состоянием здоровья или инвалидностью. Для ухода нужно заключение МСЭК или врачебной комиссии.

Уход можно осуществлять только за членами семьи. Важно, что обязательно совместное проживание (ч. 6 статьи 13 ЗУ "О социальных услугах").

Объяснение адвоката

Также законодательство разрешает установить постоянный уход за родителями жены, рассказывает в своих соцсетях адвокат Александр Пересоляк.

"Жена должна сама нуждаться в уходе, или она умерла, или пропала без вести. В таком случае можно претендовать на оформление отсрочки. Но этого мало, нужно еще, чтобы отец или мать жены не имели других лиц трудоспособного возраста. Ведь по закону, те родственники обязуют обязаны за ней ухаживать", — говорит Пересоляк.

В таком случае супруг жены сможет получить право на отсрочку от мобилизации.

"Телеграф" сообщал, что от мобилизации освобождаются работники, работающие по некоторым грантам. Предприятия, подпадающие под эти условия, могут забронировать всех военнообязанных мужчин.