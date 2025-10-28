Затопило дороги й бліндажі: військові РФ жаліються на потоп після прориву Бєлгородської дамби

Виведення з ладу дамби спричинило підйом води у Сіверському Донці та затоплення позицій російських окупантів

Прорив греблі в Бєлгородській області Росії ускладнив рух окупантів в районі Шебекіно та на Вовчанському напрямку. Вони вже скаржаться, що багато техніки застрягло.

Що треба знати:

Вперше про удар по дамбі на Бєлгородщині стало відомо 24 жовтня

Спочатку підтоплювало житлові будинки та позиції ворога, але згодом вода дійшла далі

Логістика та просування окупантів ускладнені через підрив дамби

Відповідні відео вже поширюють у мережі росЗМІ. На них досить добре видно масштаби підтоплення після прориву дамби. Адже більшість бліндажів та доріг перетворились на ріки.

Росіяни скаржаться, що це значно ускладнило їх логістику та просування, адже чимало транспорту затонуло чи не змогло проїхати. Так, на одному з відео видно, що мотоцикл переносять через складні ділянки на руках. Відомо, що така ситуація на Вовчанському напрямку та в районі Шебекіно.

Окупанти втрачають техніку

Дамба в Бєлгородській області

Удар по греблі: що відомо

Перша інформація у росЗМІ про удар по Бєлгородському водосховищу з'явилася 24 жовтня. Місцева влада підтвердила це лише наступного дня. Через два дні командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив атаку. За його словами, підрив дамби — результат операції бійців 1 окремого Центру Сил безпілотних систем.

Дамба Бєлгородської області на карті

Наразі відомо, що удар по дамбі відрізав російські підрозділи, які переправлялися нею через Сіверський Донець, від основних сил. На знімках з супутника видно витік води з пошкодженої ділянки греблі і початок затоплення території біля об'єкта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Бєлгородській області РФ оголосили "режим НС" через "діряву" дамбу.