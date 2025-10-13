Мадяр може прийти до влади в Угорщині: що відомо про ймовірного наступника Орбана

Мадяр критикує уряд Орбана

У західній пресі з'явилась інформація, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти вступу України до ЄС, незабаром може втратити свою посаду. Його місце може посісти лідер партії "Тиса" Петер Мадяр.

Що треба знати:

Петер Мадяр може перемогти Віктора Орбана на виборах у 2026 році

Мадяр працював у МЗС Угорщини

Політик свідчив у корупційній справі Шадля-Фьольнера

Видання The New York Times написало, що "пропагандистська держава" Орбана починає давати тріщини. Усе через збереження влади завдяки контролю над медіа. Йдеться про те, що партія Орбана "Фідес" використовувала ЗМІ для дискредитації конкурентів.

Віктор Орбан, фото Getty Images

Суперником Орбана став опозиціонер Петер Мадяр. Його звинувачували у сімейному насильстві та шахрайстві. Однак це не похитнуло рейтинг політика, і за опитуваннями його партія "Тиса" лідирує.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Мадяра, його особисте життя, і які політичні погляди він має.

Що відомо про Петера Мадяра

Майбутній політик народився у Будапешті. Його мати працювала в судовій гілці влади, а двоюрідний дядько Ференц Мадл був президентом Угорщини у 2000-2005 роках. До політики він надавав безкоштовну юридичну допомогу та допомагав активістам під час мітингів 2006 року в Угорщині.

У 2010 році Мадяр почав працювати у Міністерстві закордонних справ Угорщини. Через рік він долучився до Постійного представництва Угорщини при Європейському Союзі. У 2015 році Петер отримав роботу в Офісі прем'єр-міністра. У 2018 році Мадяр очолив юридичний департамент директорату ЄС в Угорському Банку Розвитку (MFB). У 2019-2022 роках він керував Центром студентського кредитування.

Петер Мадяр працював у МЗС Угорщини, фото Getty Images

Мадяр став відомим після того, як розкритикував помилування, яке здійснила тодішня президентка Угорщини Каталін Новак. Вона помилувала заступника директора дитбудинку Ендре Конья, який наказував дітям мовчати про сексуальне насильство з боку свого керівника. Це спричинило гучний скандал, і Новак подала у відставку. Звільнилась і тодішня дружина Мадяра, яка була міністеркою юстиції, адже вона теж підписала помилування.

Мадяр розкритикував помилування у справі сексуального насильства, фото Getty Images

Після цього Петер повідомив, що звільняється з державних підприємств і з правління Угорського Банку Розвитку. Він заявив, що ідея "національної, суверенної, буржуазної Угорщини" стала "політичним продуктом" уряду Орбана для приховування корупції. Тоді Мадяр вступив у партію "Тиса", яку згодом очолив.

Особисте життя

У 2005 році Мадяр познайомився з політикинею Юдіт Варгою. Через рік він освідчився обраниці. Сім'я жила у Брюсселі, а згодом повернулась до Будапешта, коли Варгу призначили на посаду в Міністерстві юстиції Угорщини. Вони мають трьох спільних синів. У 2023 році Мадяр і Варга розлучилися.

Юдіт Варга, ексдружина Мадяра, фото Getty Images

Скандал за участі Петера Мадяра

Мадяр свідчив у корупційній справі про хабарі голови судових виконавців Дьордя Шадля, які він дав ексдержсекретарю юстиції Палу Фьольнеру. Політик заявив, що володіє аудіозаписами, що Антал Роґан або його спільники приховали докази, які б викривали Роґана.

Згодом Мадяр поширив аудіо, в якому спілкується зі своєю тодішньою дружиною Юдіт Варгою про справу Шадля-Фьольнера. Вона говорила про причетність міністра Антала Роґана до фальсифікації доказів через видалення його імені або імен партнерів з документів, які стосуються цієї справи.

Юдіт Варга говорила з Мадяром про справу Шадля-Фьольнера, фото Getty Images

Після цього ексдружина Петера — Варга — заявила, що колишній здійснював щодо неї фізичне та моральне насильство. Зокрема, закривав її у кімнаті та штовхав дверима. Натомість Мадяр казав, що це наклеп і його колишню шантажує уряд.

Петер Мадяр і Україна

Для багатьох українців прізвище Мадяр нагадує про відомого військового і засновника аеророзвідувального підрозділу Роберта Бровді — "Птахи Мадяра". Він має позивний "Мадяр". У червні 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив "Мадяра" командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Роберт "Мадяр" Бровді, фото з мережі

Натомість політик Мадяр заявляв, що Росія є агресором у війні з Україною. Він сказав, що Угорщині варто припинити "дрейфувати між Сходом і Заходом" і визначитись зі своєю позицією, водночас поважаючи суверенітет інших держав. Він допускає контакти з Росією лише заради досягнення миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може впливати на політику угорського уряду. Йдеться про можливий компромат Путіна на Орбана.