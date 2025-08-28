"Запхайте собі цю заборону …" Зеленський та "Мадяр" емоційно відреагували на рішення Угорщини

Удари по автопроводу "Дружба" стали наріжним каменем

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді, "Мадяру" в'їжджати до Угорщини. Таке рішення угорського керівництва обурило президента.

Про це він розповів у своєму дописі. За його словами, Угорщина вдається до дискримінації представників угорської громади в Україні, адже Бровді — етнічний угорець.

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", — наголосив президент.

Красномовна реакція "Мадяра"

Командувач СБС вже відреагував на заборону в'їзду, але його слова не були такими лаконічними, як у президента. Бровді наголосив, що йому байдуже щодо санкцій, які проти нього запроваджує уряд на чолі з Віктором Орбаном.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп****те", – написав він.

"Мадяр" наголосив, що купуючи російську нафту, угорський уряд стає співучасником російських атак на Україну, внаслідок яких гинуть цивільні. Тому руки політиків Угорщини "по лікоть" у крові.

Запрошення від Польщі

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив "Мадяра" відвідати його країну. Політик наголосив: якщо військовому захочеться відпочити за кордоном, Польща радо його прийме. Адже Угорщина заборонила в'їзд командиру на його рідну землю.

Що передувало

В Угорщині заборонили в'їзд "Мадяра" в країну через атаки на нафтопровід "Дружба". Цю інформацію підтвердив політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив у четвер, що його країна забороняє в'їзд до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній напад" на нафтопровід "Дружба". Однак міністр не назвав імені командира. Балаж Орбан підтвердив, що йдеться саме про Роберта Бровді, командувача Сил безпілотних систем України.

