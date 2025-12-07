Россия объявила "Мадяра" в международный розыск: тот в ответ процитировал Булгакова

Роберт Бровди считает, что заработал уже на 69 пожизненных от россиян

Следственный комитет РФ подал в международный розыск в Интерпол командующего Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Роберта Бровди. Силовики государства-агрессора обвиняют его в терроризме.

Об этом в соцсетях сообщил сам майор ВСУ. Он ответил россиянам цитатой из книги Булгакова.

"Мадяр" отметил, что россияне обвиняют его якобы в убийстве военкора Анны Прокофьевой в Курщине. Однако военный в целом изрядно потрепал нервы врагу, поэтому и получил такое признание.

"Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты "підрахуйки", география передвижения придаст разноцветие впечатлений. Но помните и вы, черви, вашим, понятным вам болотным языком: "Аннушка уже разлила масло…", – написал он.

Сообщение "Мадяра"

Следует отметить, что подразделение Бровди нередко "прикуривает" российские НПЗ, которые он называет наливайками. Последнее видео с отчетом об атаке на Рязанский НПЗ он выложил в субботу, 6 декабря. К слову, в августе Венгрия запретила "Мадяру" въезд в страну из-за нападения на нефтепровод "Дружба".

С данными работы СБС можно ознакомиться на онлайн-табло, которое Бровди окрестил підрахуйкой.

За что россияне подали в розыск Мадяра

Следственный комитет России заочно обвинил командующего СБС ВСУ Роберта Бровди в "теракте" в Курской области, в результате которого погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.

Российские силовики считают, что в марте "Мадяр" отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона. 26 марта пропагандистка Анна Прокофьева скончалась в результате подрыва автомобиля. Расследование по делу находится на завершающей стадии, пишут в ведомстве.

Ранее командующий СБС Роберт Бровди сообщил об ударе по Белгородскому водохранилищу. Повреждение дамбы отрезало переправлявшиеся по ней через Северский Донец российские подразделения от основных сил.