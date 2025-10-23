Нехай без крові! "Мадяр" звернувся до сусідки України з важливим посланням

Роберт Бровді побажав Угорщині позбутися залежності від впливу Росії

Командир аеророзвідки Сил оборони України, волонтер та військовий блогер Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", який перебуває у шлюбі вже понад 30 років, звернувся до угорців у день річниці революції 1956 року. У своєму зверненні він нагадав, як 69 років тому угорці піднялися проти радянської окупації, і побажав сучасній Угорщині знову звільнитися від російського впливу.

Що варто знати

Роберт Бровді (позивний "Мадяр") звернувся до угорців і закликав звільнитися від впливу РФ

Він нагадав про історичний спротив Угорщини радянській окупації

Про це йшлося у Телеграм-каналі "Мадяра". Він підкреслив, що 69 років тому угорці сміливо казали "Ruszkik haza" ("Росіяни — геть").

"69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza". Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево-Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров", — написав Роберт Бровді

Святкові мітинги до річниці 1956-го в цьому році сприймаються не лише як історичне вшанування. На його думку, вони також трактуються як один із сигналів перед парламентськими виборами, запланованими на 2026 рік.

Саме тому Бровді звернувся із закликом зробити правильний вибір. "То ж нехай без крові! А за Тисою нарешті зʼявиться Мадяр, для усіх Мадярів МАДЯР", — зазначив командувач безпілотних систем ЗСУ.

