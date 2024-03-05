Росіяни хотіли багато жертв серед мирних: у Запоріжжі СБУ запобігла теракту (фото)

Вибухівка мала бути приведена в дію за допомогою телефонного дзвінка

Служба безпеки України затримала агента військової розвідки Росії, який хотів підірвати поштове відділення у Запоріжжі. Зловмиснику повідомлено про підозру і тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Фігурант будинку виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним управлінням за інструкцією, отриманою від російської спецслужби. Далі він мав намір відправити його до відділення. Про це у вівторок, 5 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів. Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка", — йдеться у повідомленні.

Так, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед мирного населення. Також це мало поширити панічні настрої у прифронтовому місті. Однак СБУ спрацювало на випередження та запобігло теракту.

"Крім того, під час розслідування Служба безпеки встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу та техніки ЗСУ. Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти сил оборони або здійснення повітряних ударів", — йдеться у пресслужбі.

Встановлено, що ворожим агентом виявився місцевий мешканець. На початку 2023 його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Також був задіяний до роботи на ворога та його знайомий із тимчасово окупованої частини регіону.

Далі російський агент отримав через "зв’язне" завдання на вчинення теракту, інструкції та гроші для виготовлення вибухівки. У разі успішного виконання йому обіцяли грошову винагороду.

Зраднику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України викрила російського агента, який під виглядом інструктора шпигував на полігонах ЗСУ.