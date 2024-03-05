Россияне хотели много жертв среди мирных: в Запорожье СБУ предотвратила теракт (фото)

Взрывчатка должна была быть приведена в действие с помощью телефонного звонка

Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки России, который хотел взорвать почтовое отделение в Запорожье. Злоумышленнику сообщено о подозрении и теперь ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Фигурант дома изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением по инструкции, полученной от российской спецслужбы. Далее он намеревался отправить его в отделение. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов. После получения сообщения о доставке заказа на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка", — говорится в сообщении.

Так, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения. Также это должно было распространить панические настроения в прифронтовом городе. Однако СБУ сработало на опережение и предотвратило теракт.

"Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ. Полученную информацию он должен был передать агрессору для подготовки диверсий против сил обороны или осуществления воздушных ударов", — говорится в пресс-службе.

Установлено, что вражеским агентом оказался местный житель. В начале 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). Также был задействован к работе на врага и его знакомый с временно оккупированной части региона.

Далее российский агент получил через "связного" задачи на совершение теракта, инструкции и деньги для изготовления взрывчатки. В случае успешного выполнения ему обещали денежное вознаграждение.

Предателю сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который под видом инструктора шпионил на полигонах ВСУ.