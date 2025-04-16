У Запоріжжі на Великдень до церкви - зась: кому можна відвідати священника

Таким чином може бути менше скупчення людей

Освячення пасок у Запоріжжі розпочнуть з 19 квітня, священники закликають жителів регіону доєднуватися до святкових богослужінь онлайн. Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.

Про це під час брифінгу сказав керуючий Запорізькою єпархією Православної церкви України єпископ Фотій. За його словами, до храму можуть прийти ті, які бажають причститись.

"Православна церква України, Запорізька єпархія, закликає до пасхального богослужіння приєднуватися онлайн. Тільки ті люди, які бажають причаститися в цей день, можуть прийти до храму", — сказав Фотій.

Він додав, що багато храмів робить онлайн-трансляції через соцмережі.

Також, аби уникнути скупчення людей в храмах, освячення великодніх кошиків розпочнуть 19 квітня з 14:00 до 18:00. 20 квітня — з 6:00 ранку і до 15:00.

"Під час богослужіння, яке розпочнеться о 7:00 ранку 20 квітня, черговий священник буде знаходитись на дворі і буде постійно освячувати пасхальні приношення, щоб уникнути скупчення людей", — сказав він.

За словами заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області Дениса Короневича, 20 квітня на охорону публічного порядку та безпеки буде залучено близько 810 правоохоронців, з яких 270 будуть чергувати безпосередньо близько храмів та церков.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли можна їсти паску і чи треба її освячувати.