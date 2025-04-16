Коли можна їсти паску і чи треба її освячувати: митрополит ПЦУ дав відповідь

Владика поділився спогадом з дитинства

Великдень в Україні святкуватимуть 20 квітня. Наскільки важливий процес освячення паски, коли можна їсти великодній хліб?

В інтерв'ю митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко поділився важливими роз'ясненнями щодо великодніх традицій. Про все це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про важливість освячення паски, він зазначив, що на Великдень віряни традиційно приносять до храму страви для святкового столу — паску, сир, яйця, ковбасу — гострої потреби освячувати великодній кошик немає. За словами митрополита, це саме українська традиція, яка не поширена в багатьох інших православних країнах.

Він також поділився особистим спогадом з дитинства. "У моєму дитинстві, коли ми не могли піти до храму, дідусь читав молитву "Отче наш" і святою йорданською водою окропляв те, що було на святковому столі. Після чого можна було розговлятися".

Стосовно часу споживання пасок, владика підкреслив, що до завершення Великодньої служби та освячення пасок триває Великий піст. Тому куштувати паски та інші страви зі святкового кошика до цього моменту не можна. Розговіння відбувається саме у Великодню неділю, коли вірянам дозволяється споживати продукти, від яких вони утримувалися протягом Великого Посту.

Раніше "Телеграф" писав, якої погоди чекати українцям на Великдень.