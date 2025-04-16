В Запорожье на Пасху в церковь - нельзя: кому можно посетить священника

Таким образом может быть меньше скопления людей

Освящение куличей в Запорожье начнут с 19 апреля, священники призывают жителей региона присоединяться к праздничным богослужениям онлайн.

Об этом на брифинге сказал управляющий Запорожской епархией Православной церкви Украины епископ Фотий. По его словам, в храм могут прийти желающие причаститься.

"Православная церковь Украины, Запорожская епархия, призывает к пасхальному богослужению присоединяться онлайн. Только люди, желающие причаститься в этот день, могут прийти в храм", — сказал Фотий.

Он добавил, что многие храмы совершают онлайн-трансляции через соцсети.

Также во избежание скопления людей в храмах освящение пасхальных корзин начнут 19 апреля с 14:00 до 18:00.

"Во время богослужения, которое начнется в 7:00 утра 20 апреля, дежурный священник будет находиться во дворе и будет постоянно освящать пасхальные приношения во избежание скопления людей", — сказал он.

По словам заместителя начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области Дениса Короневича, 20 апреля на охрану публичного порядка и безопасности будет привлечено около 810 стражей порядка, из которых 270 будут дежурить непосредственно около храмов и церквей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда можно есть кулич и нужно ли его освящать.