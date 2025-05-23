В Україні почали встановлювати незвичні обмежувачі швидкості: як вони працюють і навіщо треба

Пішоходи і водії будуть у безпеці

"Берлінська подушка" встановлена на вулиці Гребельна в Запоріжжі. Це засід для заспокоєння руху.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали Запоріжжя. "Телеграф" розповість, що відомо про "берлінську подушку" і яка мета встановлення.

У повідомленні до допису пишуть, що слід бути обережними. Рекомендована швидкість руху авто — 30 км/год.

Що таке "берлінська подушка"

"Берлінська подушка" — це сучасний тип дорожнього пагорба, розроблений спеціально для селективного впливу на різні типи транспортних засобів. На відміну від звичайних "лежачих поліцейських", ця конструкція дозволяє великогабаритному транспорту проїжджати без суттєвих незручностей, водночас ефективно знижуючи швидкість легкових автомобілів.

Де та навіщо встановлюють

Дорожні пагорби встановлюють у стратегічно важливих місцях:

житлових зонах з інтенсивним рухом

поблизу шкіл, дитячих садків та лікарень

біля торговельних центрів і парків

на ділянках, де необхідний контрольований рух транспорту

Ключові переваги "берлінської подушки"

Селективне зниження швидкості: конструкція змушує водіїв легкових автомобілів зменшувати швидкість, одночасно не створюючи перешкод для автобусів, швидкої допомоги та вантажівок.

Комфорт для всіх учасників руху: спеціальна форма не заважає велосипедистам та забезпечує зручний проїзд великогабаритного транспорту без додаткового шуму.

Відповідність стандартам: гумові дорожні пагорби відповідають вимогам ДСТУ 4123:2020, що гарантує їх ефективність та безпечність.

Навіщо вони потрібні

Встановлення "берлінських подушок" на вулиці Гребельна має:

знизити швидкість руху на небезпечних ділянках

підвищити безпеку пішоходів і велосипедистів

забезпечити комфортний проїзд спецтранспорту

зменшити шумове навантаження в житловому районі

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть з'явитися окремі паркомісця. Право на користування ними матимуть водії, на чиїх машинах буде відповідний розпізнавальний знак.