Рідкісний дорожній знак в Одесі плутає людей: який він має вигляд і що означає (відео)

Водії нецензурно висловлюються

Новий дорожній знак на вулицях Одеси викликав здивування і плутанину серед автомобілістів. Водії почали жартувати.

У соціальних мережах поширюється відео, де одесити коментують нововведення словами: "В Одесі з'явився новий дорожній знак, називається "їдь на всі чотири сторони".

На кадрах помітно, як автомобіль їде вулицями Одеси та демонструє встановлений дорожній знак. Обережно! На відео присутня лайка.

Насправді цей знак має номер 5.39 і позначає "Діагональний пішохідний перехід". Це офіційний дорожній знак, який інформує учасників руху про особливий тип пішохідного переходу, де люди можуть перетинати перехрестя не лише прямо, але й по діагоналі.

Діагональні пішохідні переходи дозволяють пішоходам економити час, оскільки їм не потрібно перетинати дві сторони перехрестя. При роботі такого переходу всі автомобілі на перехресті мають червоний сигнал світлофора, а пішоходи отримують можливість рухатися в будь-якому напрямку, включаючи перетин перехрестя по діагоналі.

Перший в Україні діагональний пішохідний перехід з'явився лише в листопаді 2022 року у Львові на перехресті вулиць Бандери, Антоновича і Русових. А 6 червня 2023 року в Одесі на перехресті Європейської та Ланжеронівської вулиць заробив перший в країні перехід одразу по обох діагоналях.

Варто зазначити, що поняття "Діагональний пішохідний перехід" офіційно з'явилося у Правилах дорожнього руху України з 1 листопада 2021 року.

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