В Украине начали устанавливать необычные ограничители скорости: как они работают и зачем нужно

Пешеходы и водители будут в безопасности

"Берлинская подушка" установлена на улице Плотинная в Запорожье. Это средство для успокоения движения.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы Запорожья. "Телеграф" расскажет, что известно о "берлинской подушке" и какая цель установки.

В сообщении к сообщению пишут, что следует быть осторожным. Рекомендованная скорость движения автомобиля – 30 км/ч.

Что такое "берлинская подушка"

"Берлинская подушка" – это современный тип дорожного холма, разработанный специально для селективного воздействия на различные типы транспортных средств. В отличие от обычных "лежачих полицейских", эта конструкция позволяет крупногабаритному транспорту проезжать без существенных неудобств, одновременно эффективно снижая скорость легковых автомобилей.

Где и зачем устанавливают

Дорожные холмы устанавливают в стратегически важных местах:

жилых зонах с интенсивным движением.

вблизи школ, детских садов и больниц.

возле торговых центров и парков.

на участках, где необходимо контролируемое движение транспорта.

Ключевые преимущества "берлинской подушки"

Селективное снижение скорости: конструкция заставляет водителей легковых автомобилей сбавлять скорость, одновременно не создавая препятствий для автобусов, скорой помощи и грузовиков.

Комфорт для всех участников движения: специальная форма не мешает велосипедистам и обеспечивает удобный проезд крупногабаритного транспорта без шума.

Соответствие стандартам: резиновые дорожные холмы отвечают требованиям ДСТУ 4123:2020, что гарантирует их эффективность и безопасность.

Зачем они нужны

Установка "берлинских подушек" на улице Плотинная имеет:

снизить скорость движения на опасных участках.

повысить безопасность пешеходов и велосипедистов.

обеспечить комфортный проезд спецтранспорта.

уменьшить шумовую нагрузку в жилом районе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут появиться отдельные паркоместа. Право на пользование ими будут водители, на чьих машинах будет соответствующий опознавательный знак.