В Украине начали устанавливать необычные ограничители скорости: как они работают и зачем нужно
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Пешеходы и водители будут в безопасности
"Берлинская подушка" установлена на улице Плотинная в Запорожье. Это средство для успокоения движения.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы Запорожья. "Телеграф" расскажет, что известно о "берлинской подушке" и какая цель установки.
В сообщении к сообщению пишут, что следует быть осторожным. Рекомендованная скорость движения автомобиля – 30 км/ч.
Что такое "берлинская подушка"
"Берлинская подушка" – это современный тип дорожного холма, разработанный специально для селективного воздействия на различные типы транспортных средств. В отличие от обычных "лежачих полицейских", эта конструкция позволяет крупногабаритному транспорту проезжать без существенных неудобств, одновременно эффективно снижая скорость легковых автомобилей.
Где и зачем устанавливают
Дорожные холмы устанавливают в стратегически важных местах:
- жилых зонах с интенсивным движением.
- вблизи школ, детских садов и больниц.
- возле торговых центров и парков.
- на участках, где необходимо контролируемое движение транспорта.
Ключевые преимущества "берлинской подушки"
Селективное снижение скорости: конструкция заставляет водителей легковых автомобилей сбавлять скорость, одновременно не создавая препятствий для автобусов, скорой помощи и грузовиков.
Комфорт для всех участников движения: специальная форма не мешает велосипедистам и обеспечивает удобный проезд крупногабаритного транспорта без шума.
Соответствие стандартам: резиновые дорожные холмы отвечают требованиям ДСТУ 4123:2020, что гарантирует их эффективность и безопасность.
Зачем они нужны
Установка "берлинских подушек" на улице Плотинная имеет:
- снизить скорость движения на опасных участках.
- повысить безопасность пешеходов и велосипедистов.
- обеспечить комфортный проезд спецтранспорта.
- уменьшить шумовую нагрузку в жилом районе.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут появиться отдельные паркоместа. Право на пользование ими будут водители, на чьих машинах будет соответствующий опознавательный знак.